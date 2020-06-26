Фонд соцстрахования погасил задолженность по больничным и декретным в полном объеме

Финансовая помощь для погашения задолженности была предоставлена ФССУ из фонда борьбы с COVID-19 в соответствии с решением Кабинета министров Украины.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) профинансировал материальное обеспечение по заявлениям-расчетам, представленным работодателями по 25 июня, погасив задолженность по больничным и декретным выплатам.

Как сообщила пресс-служба ФССУ, всего на выплату пособий по временной потере трудоспособности, пособий по беременности и родам и на погребение Фонд соцстрахования направил 1,122 млрд грн, профинансировав заявления-расчеты с 23 мая по 25 июня включительно.

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Отмечается, что финансовая помощь для погашения задолженности была предоставлена ФССУ из фонда борьбы с COVID-19 в соответствии с решением Кабинета министров Украины. Указанные средства выделены фонду на возвратной основе.

«Суммы профинансированной фондом помощи поступят на счета страхователей (работодателей) в течение нескольких дней, в зависимости от продолжительности бухгалтерских операций», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Фонд соцстрахования в первом квартале этого года профинансировал больничные и декретные почти на 4 млрд грн.

20 мая Кабинет министров Украины принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

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