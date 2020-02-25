В 2019 году в результате стихийных бедствий погибло более 11 тысяч человек.

Глобальные убытки страховой отрасли от природных катастроф в 2019 году превысили 56 миллиардов долларов, что ниже среднего десятилетнего показателя.

Читайте такжеРост страхового рынка Центральной и Восточной Европы в 2019 году не превышает 3,6%

Об этом сообщает Swiss Re Institute, передает "Фориншурер".

Активность тропических циклонов во второй половине 2019 года принесла больше убытков страховщикам, чем в первом полугодии. На вторичные риски приходилось более 50% страховых убытков.

Показатель страховых убытков в 2019 году снизился с 93 миллиардов долларов в 2018 году и был ниже среднегодового (75 миллиардов долларов) предыдущего десятилетия. На природные катастрофы в 2019 году пришлось около 133 миллиардов долларов экономических потерь по сравнению с 166 миллиардов долларов годом ранее.

Общие экономические потери от природных и техногенных катастроф сократились с 176 миллиардов долларов до 140 миллиардов долларов.

В 2019 году в результате стихийных бедствий погибло более 11 тыс. человек.

Ранее глобальный перестраховочный брокер AON сообщал, что потери страховой отрасли от природных катастроф в 2019 году превысят 71 миллиард долларов.