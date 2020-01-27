Cтраховая отрасль потеряла более $70 миллиардов от природных катастроф в 2019 году

Общие экономические потери за прошлый год составили 250 миллиардов долларов.

Потери страховой отрасли от природных катастроф в 2019 году превысят 71 миллиард долларов.

Об этом сообщает глобальный перестраховочный брокер AON, передает Фориншурер.

Общие экономические потери за прошлый год составили 250 миллиардов долларов, из которых страховая отрасль покрыла 71 миллиард долларов.

Аналитики вывели этот показатель на 409 зарегистрированных катастрофических событиях в 2019 году и отметили, что экономические потери были на 20% ниже, чем в среднем за последнее десятилетие.

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Убытки страховой отрасли также были ниже долгосрочных средних показателей в этом году и значительно снизились по сравнению со 100 миллиардами долларов, зафиксированными в 2018 году, и 157 миллиардами долларов в 2017 году.

AON также отметил, что в прошлом году разрыв в страховой защите составил 69%, что является пятым самым низким разрывом с 2000 года. Несмотря на рекордные потери ниже среднего, оценка брокера значительно выше, чем цифры, ранее опубликованные перестраховщиками Swiss Re и Munich Re.

Swiss Re заявил в декабре, что он ожидает 140 миллиардов долларов глобальных экономических потерь в 2019 году, из которых 56 миллиардов долларов, по прогнозам, будут покрыты страхованием и перестрахованием. Тем временем Munich Re оценивает экономические потери в 150 миллиардов долларов, а перестрахованные потери - в 52 миллиарда долларов.

2019 год включал в себя экономических убытков 41 миллиард долларов и 12 миллиардов долларов застрахованных убытков. Причем два самых дорогих страховых случая - это тайфуны Хагибис и Факсай, в результате которых убытки отрасли составили примерно 9 миллиардов долларов и 6 миллиардов долларов соответственно.