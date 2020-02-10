В Швейцарии женщин начали страховать от бесплодия

Страховка от бесплодия дорожает с возрастом пациентки.

Так называемая «страховка от бесплодия» появилась на рынке Швейцарии. Новую услугу предлагает одна частная страхования компания.

Полис частично покрывает услуги на искусственное оплодотворение, но его стоимость зависит от возраста клиента. Сама страховка от бесплодия сразу же подверглась критике. Об этом пишет портал «Швейцария Деловая».

Каждая шестая пара в Швейцарии не может завести ребёнка. Самые распространённые причины: уровень сперматозоидов ниже нормы у мужчин (38%), нарушена работа маточных труб или же у женщины имеется гормональный сбой.

В таких случаях швейцарские пары часто прибегают к искусственному оплодотворению. Стоит эта услуга недёшево: около 6 тыс. франков в зависимости от выбранного клиники и сложности процедуры.

Читайте такжеСтраховая компания обвинила звезду сериала "Беверли Хиллз" в манипулировании из-за рака

Швейцарский страховщик намерен сделать искусственное оплодотворение возможным для всех. Страховка от бесплодия будет доступной женщинам в возрасте от 18 до 35 лет. Есть также дополнительное страхование для женщин в возрасте до 44 лет. Страховка покрывает три четверти лечения на случай бесплодия – на сумму не более 12 тыс. франков.

Страхование на случай бесплодия не могут оформить женщины, которые уже осведомлены о своём бесплодии. Сара Сталдер, управляющий директор Фонда защиты потребителей Швейцарии, уже назвала предложение «новым источником дохода, который питает иллюзии женщин».

«Если вы уже прошли медицинский осмотр и знаете, что нуждаетесь в искусственном оплодотворении, то не получите страхование», – сообщила Сталдер.

Страховка от бесплодия дорожает с возрастом пациентки. В частности, для женщин в возрасте от 18 до 25 лет услуга обойдётся в 14,40 швейцарских франков в месяц. Для пациенток в возрасте от 26 до 30 лет – 21,90 франк в месяц. Для женщин старше 36 лет – 76,60 франков в месяц, а для лиц старше 40 лет – 200 франков месяц.

Рост страховых взносов связан с повышением риска бесплодия среди женщин в старшем возрасте. Однако цена вопроса не отталкивает потребителей. Несколько пар уже оформили страховку от бесплодия.