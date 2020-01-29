Фонд соцстраха разработал новый порядок мероприятий по профилактике страховых случаев на 2020 год

Новый порядок позволит существенно усилить работу фонда по предупреждению таких случаев.

Рабочая группа при Фонде социального страхования Украины разработала новый порядок мероприятий по профилактике страховых случаев на текущий год, который позволит существенно усилить работу фонда по предупреждению таких случаев.

Как сообщили в пресс-службе Фонда соцстрахования, в исполнительной дирекции фонда состоялось заседание рабочей группы по согласованию проекта данного порядка мероприятий, в ходе которого представители сторон профсоюзов и работодателей согласовали данный документ в целом и подчеркнули необходимость ускорения его утверждения.

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"Разработанный порядок позволит существенно усилить работу Фонда по предупреждению страховых случаев, а также предусматривает четкое обоснование запланированных мероприятий и критерии определения их эффективности", - отмечается в сообщении со ссылкой на начальника управления профилактики страховых случаев Фонда соцстрахования Сергея Таровика.

Также сообщается, что, в дальнейшем, с положениями утвержденного порядка должны быть внесены изменения с учетом реализации концепции реформирования системы управления охраной труда в Украине, утвержденной распоряжением правительства от 12 декабря 2018 года.

В пресс-службе со ссылкой на заместителя директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования Елену Денисову отметили, что отсутствие утвержденных мероприятий по профилактике страховых случаев не позволяет фонду в полной мере выполнять свои задачи, направленные на уменьшение количества несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Как сообщал УНИАН, 24 января Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Елены Думы на пост руководителя исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, назначение которой, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, происходило с сопротивлениями и скандалами в течение 3-4 месяцев.