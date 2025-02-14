россия тотально проигрывает Службе безопасности Украины в войне спецслужб. СБУ постоянно находится на шаг впереди врага. Так политолог Алексей Голобуцкий прокомментировал недавнее разоблачение топ-предателя, полковника СБУ Козюры, которого задерживал лично глава Службы Василий Малюк.

Политолог считает, что операция по задержанию предателя беспрецедентная и историческая. "СБУ все время оказывается на шаг впереди россиян, которые тотально проигрывают в противостоянии спецслужб. Малюк провел процесс очистки Службы от российских агентов, который продолжается. Без этой очистки, СБУ не имела шансов проводить такие мощные операции против врага. "Крысу" еще и смогли использовать против самих же вербовщиков. Долгое время через него россиян "кормили дезой". Это действительно ювелирная работа наших спецслужб", - акцентирует эксперт.

Голобуцкий отмечает важность того факта, что предатель был задержан во время горячей фазы войны. "Сегодня каждый разоблаченный агент врага - это чьи-то спасенные жизни. А агент такого уровня - не одна сотня жизней, ведь его информацию россияне могли использовать для планирования обстрелов и собственных операций", - считает эксперт.

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"С приходом к руководству СБУ Василия Малюка, "почистили" от российских агентов и органы власти, и саму Службу. Фото, где "крысу" Козюру держит за шкирку глава СБУ, облетели все медиа. Впереди у "крысы" суд и приговор. Почти наверняка - пожизненное заключение", - резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ провела беспрецедентную спецоперацию и разоблачила "топщура" фсб в своих рядах: сначала Служба его использовала для дезинформации врага, а затем задержала.