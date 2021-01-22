Пожар в курортной Аркадии: две смерти, нелегальный гостиничный бизнес и "гвоздь в крышку гроба" туристической Одессы

За последние три года в Одессе произошло несколько масштабных пожаров с человеческими жертвами. Но трагические уроки не были усвоены. Пример тому – пожар в нелегальной гостинице в элитном районе города – курортной Аркадии, унес жизни двух человек. УНИАН разбирался, что на этот раз стало причиной возгорания и чем грозят такого рода происшествия туристической Одессе.

Вечером 17 января в Одессе произошел очередной масштабный пожар – вспыхнуло трехэтажное здание, приспособленное под хостел. Во время происшествия погибли мужчина и женщина, личности которых устанавливаются, еще восемь людей пострадали.

Предполагается, что из-за резкого понижения температуры воздуха в электрическую сеть здания было включено большое количество обогревающих приборов, что и привело к ее перегрузке и возгоранию. А плотная застройка и отсутствие противопожарных разрывов усложнило тушение огня. Также под вопросом правомочность разрешительных документов на деятельность хостела и соблюдение правил пожарной безопасности.

"Едкий черный дым стремительно заполнил все помещения"

Морозным воскресным вечером из горящей гостиницы выбегали перепуганные постояльцы. Кто-то – полураздет, кто-то плакал или кричал, кто-то прыгал из окон… Одни успели одеться и взять документы, другие пытались вернуться назад, чтобы забрать брошенные впопыхах кошельки... Люди говорят, что пожар застал всех врасплох: внутри – ни системы пожаротушения, ни примитивного ревуна.

Все произошло очень быстро – треск, похожий на звук замкнувшей проводки, отключение света, едкий черный дым стремительно заполнил коридоры, комнаты и лестничные проемы.

По данным регионального главка ГСЧС, сообщение о пожаре поступило примерно в 20.30, и на место происшествия – ул. Посмитного, 10/12 – помчались более десятка спецмашин. Но открытое пламя уже поднималось вверх…

Выезжая на место, спасатели понятия не имели, что собой представляет объект – то ли "фазенда", то ли коттедж. Официально – жилой дом с одним подъездом на 36 квартир, по факту – какой-то мини-отель и почти никакой информации о людях внутри. Подъехать к нему невозможно – здание зажато другими постройками – ни технику с водой подогнать, ни лестницу поставить...

Как уточнил заместитель начальника областного управления ГСЧС Олег Крицкий, усугубила проблему тушения очень плотная застройка и отсутствие противопожарных разрывов между строениями разного назначения. Огонь в считанные минуты охватил деревянные конструкции и вагонку из пластика. По предварительным данным, очаг возгорания был в одной из комнат на втором этаже, огонь охватил более тысячи квадратных метров...

"Нам сказали, что людей внутри нет, мол, все вышли. Однако во время ликвидации пожара мы спасли человека, который прятался в перестенке между забором и основной несущей стеной здания", - рассказал Крицкий.

Как выяснилось позже, спасенного мужчину и 21-летнего студента одного из одесских вузов (гражданина Марокко) в тяжелом состоянии доставили в ГКБ №10. По словам заведующего ожоговым отделением Александра Ставратия, у обоих – отравление продуктами горения и ожог дыхательных путей. У старшего (того, что спасли в перестенке) приблизительно 50% ожогов поверхности тела – без пересадки кожи, вероятно, не обойтись.

В общей сложности, из девятнадцати постояльцев восемь пострадали. Двое – мужчина и женщина – погибли. Их личности пока устанавливаются – назначена экспертиза.

Один из жильцов третьего этажа – Сергей Резничук – уцелел просто чудом: "Открыл дверь, а коридор – весь в дыму. За считанные секунды он заполнил мои легкие – ни выдохнуть, ни вдохнуть... До лестницы – далеко. Видел в конце коридора людей, которые не могли выйти и кричали, что возле лестницы очень горячо...".

Мужчина спасся, выпрыгнув из окна второго этажа, понимая, что по лестнице ниже не спустится. Сергей предполагает, что причиной ЧП стала проводка, которую накануне чинили… Мол, перебои со светом здесь случались и раньше – то есть, трагедия была вполне предсказуема.

Полиция рассматривает две возможные причины возгорания – неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Назначена пожарно-техническая экспертиза, открыто уголовное производство в связи с нарушением установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Эвакуация – через единственную дверь

По мнению чиновников, из-за низкой температуры воздуха в отеле было подключено слишком много обогревающих электроприборов, и проводка не выдержала.

Как отметил директор департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета Виктор Кузнецов, здание на Посмитного представляет собой примитивную гостиницу.

"Фактически, это хостел, который сдается в аренду. Предварительная причина возгорания – перегрузка электропроводки", - сказал Кузнецов.

По словам председателя Приморской районной администрации города Марата Королева, юридически этот объект оформлен владельцем как 3-этажный жилой частный дом, который введен в эксплуатацию в 2010 году. Под вопросом – правомочность разрешительных документов и прочие нюансы, которые сейчас выясняют в мэрии.

Как рассказал УНИАН руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский, хостел представляет собой вытянутой формы здание казарменного типа, длиной около 45 метров. И эвакуация из него возможна исключительно через единственную одинарную дверь.

"Требованиям техники пожарной безопасности оно не соответствует. Комнаты, которые сдавались в аренду, без капитальных перемычек. В каждом из жилых помещений были, разумеется, какие-то вещи, мебель, матрасы-подушки. Плюс внутренний облицовочный материал. Все это – очень горючее. Конфигурация здания – длинная труба, в которой возникла тяга и отсюда – молниеносное распространение огня", - пояснил Владислав.

Он утверждает: печально известный отель "Токио Стар", где в 2019 году погибли девять человек, в сравнении с этим объектом – высокого уровня пятизвездочный отель. И это при том, что первый был по карману практически всем, а цены в называемом "элитном отеле" очень даже "кусались".

По словам Балинского, помимо прочих проблем, злополучный хостел с одной стороны "упирается в узкий двор", с другой – его подпирает такое же длинное строение.

"То есть, два дома как бы сплетены "спинами". Только у одного – окна и дверь выходят на Посмитного, у другого (который горел) – во двор... В нескольких метрах – еще один похожий объект. И все три здания буквально втиснуты на небольшом участке земли", - подчеркнул активист.

Как заявила в эфире одного из местных телеканалов адвокат Наталья Мироненко, помещения на Посмитного, 10/12 якобы принадлежат бывшему сотруднику управления по борьбе с экономическими преступлениями. У влиятельного человека – соответствующие связи в различных кругах и вполне перспективная политическая карьера.

"Другой вопрос – занимался ли хозяйственной деятельностью он, или объект для получения прибыли использует кто-то другой", - сказала юрист.

Говорят, что летом хостел пользуется изрядным спросом, но и в межсезонье его комнаты сдаются в аренду.

"Разрешительных документов на такого рода деятельность владельцу строения не выдавались. Здание использовалось не по назначению", - утверждает Королев.

По его словам, попытка установить, какое конкретно количество людей и кто именно проживал в хостеле, не увенчалась успехом...

Городской голова Геннадий Труханов поручил подчиненным собрать информацию обо всех хостелах, апартаментах и прочих объектах по размещению граждан. Назвав проблемный хостел "притоном", он пригрозил недобросовестным коммерсантам жесткими мерами.

Вместо дач – хостелы или отели

Однако горожанам сложно поверить, что чиновники и представители контролирующих организаций не знают о подобных "отелях". Тем более, что многие из них соседствуют с собственностью весьма известных людей. Так, горевший отель находится рядом с дачей бывшего мэра города Черноморск Валерия Хмельнюка. Напротив – Генеральное консульство Болгарии в Украине в Одессе...

Более того, информацией о местных мини-гостиницах, хостелах и апарт-отелях буквально забит Интернет. За солидные деньги вам предлагают "в самом сердце Аркадии" апартаменты с двумя санузлами, СПА, джакузи, бесплатный Wi-Fi. И злополучный дом на Посмитного – в перечне таковых.

Вместе с ним по одному и тому же адресу значится SunCity Apartments & Bali SPA.

"Пожар на Посмитного, 10/12 был не у нас, а в хостеле, находящемся сзади... Наше здание не пострадало. Так как вход в эту гостиницу-хостел через маленький переулок и подъезда к ней особо нет, то тушили частично с улицы, с крыши нашего здания", - заявила администрация этого заведения.

Как считает депутат Одесского горсовета Лилия Леонидова, в местных ЖКС (одесские аналоги ЖЭК) любой мастер или начальник участка прекрасно осведомлен о том, что происходит на его территории – в каждом дворе, доме, за каждым забором.

"Точки" по расселению граждан есть во всех престижных (и не очень) районах, включая исторический центр. Коммерсанты выкупают под них квартиры, в том числе в зданиях-памятниках архитектуры. Обустраивают в них сауны, душ Шарко и джакузи, разрушая при этом несущие стены строений. В курортной зоне под частные дачи, с легкой руки органов местного самоуправления, уходят элитные "сотки". Зачастую вместо обычных "фазенд" появляются хостелы или отели, где пожарная безопасность, что называется, под вопросом. Очередное тому подтверждение – пожар в курортной Аркадии.

"Трагедия на Посмитного – очередной гвоздь в крышку гроба туристической привлекательности Одессы. Люди попросту будут бояться сюда приезжать", - подчеркивает Владислав Балинский. И с этим трудно не согласиться.

Лариса Козовая

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