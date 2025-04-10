Умер звезда 'Лиги смеха'

Не стало Александра Чечуна.

9 апреля на странице юмористического проекта "Лига смеха" в Инстаграмм появилось сообщение о смерти участника шоу Александра Чечуна. Причина смерти пока не известна.

"В лигосмешной семье траур… Ушел из жизни Александр Чечун… "Стадион Диброва". Соболезнования родным и близким", — сообщили в "Лиге смеха".

Известно лишь то, что с начала 2022 года Чечун пополнил ряды ВСУ. Связана ли его смерть с войной в Украине пока не разглашается.

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У актера комедийного жанра остались жена и дочь.

Как отреагировали пользователи сети

Одним из первых на эту новость отреагировал комик Юрий Ткач. В своем блоге он опубликовал фотографию с Александром и написал: "Шок! Чечун... Друг..."

Также на смерть Чечуна отреагировали его коллеги - Дмитрий Зелинский и Владимир Мартынец.

Напомним, ранее умерла украинская актриса Таисия Литвиненко, снимавшаяся в фильме "За двумя зайцами". Она ушла на 91 году жизни.

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