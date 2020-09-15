Украинцы жестко отреагировали на такое известие от книжного магазина, припомнив, что еще в прошлом году он выступал категорически против продажи российских книг в Украине.

Украинская сеть книжных магазинов «Книгарня Є» объявила, что отказывается от идеи поддержки исключительно украиноязычных изданий и будет расширять ассортимент российских книг.

Такой шаг сети раскритиковали писатели и переводчики, припомнив, что еще в прошлом году магазин выступал катеорически против продажи российских книг в Украине.

Как говорится в заявлении сети «Книгарня Є», к расширению ассортимента русскоязычных книг ее побуждает ситуация на книжном рынке, «сложившаяся по состоянию на 2020 год». Речь идет о том, что большинство (50-70%) книг, находящихся в обращении, — на русском, их продажа дает большую маржу, издательство таких книг дешевле, а РФ всегда поддерживает своих издателей.

«Несложно предсказать, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги будет постепенно сжиматься, украинские издатели будут меньше издавать, а читатели будут покупать еще больше на русском — вопреки собственному желанию», — утверждает «Книгарня Є».

И хотя сети не нравится «это положение вещей», она «вынуждена учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы».

Ранее «Книгарня Є» публично выступала против продажи в Украине книг российских издательств — за исключением тех случаев, когда у них нет украинских аналогов. В конце 2019 года из-за этого даже вспыхнул публичный конфликт между сетью «Книгарня Є» и книжным супермаркетом «Yakaboo»: последний стал официальным дистрибьютором российского издательства «Альпира Паблишинг».

22 декабря на странице «Книгарні Є» в Facebook был обнародован пост с осуждением действий «Yakaboo» и призывом к украинским издательствам не сотрудничать «с каналами продвижения книжного "русского мира" в Украине». Сейчас этот пост удален со страницы «Книгарні Є».

Первым это заметил украинский писатель и переводчик Евгений Лир. Он же указал, что на сайте «Книгарні Є» по поиску книг Лавкрафта находятся сперва издания на русском, а не на украинском языках. Там же он указал, что «Книгарня Є» продает книги уже упомянутой «Альпиры Паблишинг» — и это несмотря на то, что в магазине существуют и украинские переводы.

«Well, спасибо "Книгарні Є" за честно высказанную позицию. Конечно, завуалированную разнообразными "смотрите, мы с 2007 работаем" и "а соседи тоже русским торгуют", но таки честную — им действительно норм продавать "Альпину" через 10 месяцев после публичного осуждения торговли "Альпиной"», — написал Лир в посте.

К критике заявления «Книгарні Є» присоединился и другой писатель и переводчик Остап Украинец.

«Если сократить все, что сказала "Книгарня Є", то выяснится, что деньги не пахнут, Россия поддерживает свои книги на украинском рынке (ну еще бы не поддерживала, у нас тут информационная война), а сама "Книгарня Є" очень даже не против поддерживать Россию», —считает он.

Украинец заявил, что больше не будет покупать в книжном магазине книг и проводить презентаций — ни своих, ни чужих: «Вы для меня умерли».

Впрочем писатель Андрей Бондарь считает: в том, что произошло с «Книгарнею Є», виноваты и читатели, которые не покупают украинских и украиноязычных книг и подталкивают книжные магазины и издательства к распространению русскоязычного продукта.

«Пока мы не начнем покупать книги украинских издательств массовыми тиражами, так, чтобы это стало для книгораспространителей бизнесом, а не убыточным идеалистическим проектом, мы будем проклинать по очереди всех вокруг за уход от идеалов нации, пока кто-то нам наконец не скажет, что надо начинать с себя и своего окружения. На самом деле вам это говорят, но вы не слушаете», — утверждает Бондарь. «Идиоты. Именно поэтому же у вас и покупали, в том числе с нечестивыми наценками, так вы казались местом, свободным от засилья русских книг. Променять эту многолетнюю лояльность на сомнительный доход от продажи российских книг, да еще и переложить ответственность за свое соглашательство на "государство" - поступок, в котором легко узнать изысканный бизнес-стиль директора лесопилки. Фу. Буду покупать книги в других местах", - прокомментировал сообщение магазине журналист Отар Довженко. "Идите к черту", - оставил лаконичный комментарий активист Сергей Стерненко. "Вы же позорили Yakaboo за продажу русскоязычных книг. Советую повесить плакат с Януковичем "Потому что последовательный", - добавил кандидат политических наук Евгений Магда. "Книжн мгааазин "Йе", - иронизирует винницкий журналист Андрей Качер. "Вместо того, чтобы быть едиными в сегменте, вы стали обычными. Печально ", - добавил Александр Рудоманов.

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Автор: Виктория Гордиенко