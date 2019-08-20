Пожар в "Токио Стар". Как отель в трамвайном депо превратился для постояльцев в смертельную ловушку

В Одессе продолжилась череда страшных пожаров, забирающих все больше человеческих жизней. Почти два года назад в оздоровительно-спортивном детском муниципальном комплексе «Виктория» погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», в июне этого года – шесть пациентов и медсестра в психиатрической больнице, а в ночь на 17 августа – девять постояльцев частного отеля «Токио Стар».

На трагедию сразу отреагировало руководство страны. Президент Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование ЧП, премьер Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев по всей стране… Шутка ли, в момент пожара в «Токио Стар» проживало около двухсот человек. В их числе почти тридцать иностранцев – граждан Беларуси, Турции, Болгарии, Польши, Франции, Германии, США, Ирака, Великобритании и пр.

Трагедия разыгралась глубокой ночью. Как утверждают в региональном главке ГСЧС, сообщение о возгорании на линию «101» поступило в 1:34. Но сам пожар начался минут на сорок раньше. Не удивительно, что на момент прибытия спасателей пламя уже охватило двести «квадратов» второго этажа, позднее площадь возгорания увеличилась в пять раз...

По словам начальника областного управления ГСЧС Виктора Федорчака, в такой крайне сложной ситуации (тушение пожара осложнялось быстрым распространением огня по конструктивным элементам и большим количеством электросетей) основные усилия бойцов были сосредоточены на спасении людей.

Очевидцы трагедии утверждают, что противопожарное оборудование не сработало, также никто не слышал предупредительного звукового сигнала. Люди продолжали спать в уже полыхающем отеле, а будил их стук в дверь и призывы охранников покинуть здание. Что именно происходит, поняли сразу не все - спросонья медлили, пытаясь найти ту или иную вещь. Потом в панике метались по узким коридорам под плавящимся раскаленным пластиком, окутанные едким дымом. Многие остались в нижнем белье, некоторые выбегали, завернувшись в одеяла или полотенца... Уже на улице черные от копоти постояльцы в шоке наблюдали, как разгорается пламя, «пожирая» их личные вещи, документы и деньги.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Олега Беха, оперативно-следственная группа вошла внутрь сразу после ликвидации огня. «В гостинице мы обнаружили восемь погибших: одна женщина была у входа, три обгоревших тела - в номерах, еще четверо - в коридоре…», - рассказал он.

Девятого человека нашли через несколько часов - во время разборки поврежденных конструкций...

В числе жертв – юная пара из города Балта Одесской области – 18-летняя Ольга Романюк и 17-летний Николай Кравченко. Погибли молодые киевляне - мужчина, 1995 г. р., и женщина, 1996 г. р., а также - 58-летний житель Днепропетровской области и 73-летняя гражданка Австралии.

Как отметили в полиции, по состоянию на вечер 19 августа мероприятия по идентификации еще троих погибших продолжаются. Предполагается, что в их числе – 10-летняя жительница Сум и ее мать.

По словам вице-мэра Одессы Павла Вугельмана, абсолютно все спасенные нуждались в оперативной помощи: крыше над головой, воде, элементарных средствах гигиены. И первым пристанищем в ту ночь для большинства погорельцев стали… автобусы. По поручению местных властей этот транспорт специально подогнали поближе к злополучному «Токио Стар».

Еще около двух десятков постояльцев отеля – женщин с детьми – приютил у себя случайный прохожий. Проживающий недалеко от места трагедии одессит Виталий Донкоглов стал очевидцем ЧП и не смог пройти мимо чужой беды. Позднее пострадавших организованно перевезли в лицей «Олимпиец», а также разместили в четырех отелях города.

Некоторым погорельцам, по словам Вугельмана, потребовалась особая помощь. Например, тяжело больному гражданину Ирака было необходимо оперативно найти медпрепараты, которые принимаются по специальной схеме. Как выяснилось, в его номере сгорели все его лекарства, без которых мужчина мог умереть.

Очень многие нуждались в поддержке психологов, скажем, мужчине из Сьерра-Леоне был нужен переводчик, владеющий французским языком.

По словам первого замдиректора департамента здравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко, по состоянию на вечер понедельника в стационаре оставалось семь человек из злополучного отеля. Из них трое - в тяжелом состоянии, в том числе – 16-летняя девочка. Говорят, состояние потерпевших удалось стабилизировать…

Отель с неоднозначной репутацией

Репутация «Токио Стар» с самого открытия на улице Водопроводной была неоднозначной. Отель был переоборудован из старинного трамвайного депо, которое более 10 лет назад стало собственностью известного бизнесмена Вадима Черного – бывшего мэра города Арциз (Одесская область) и, на то время, чиновника одесской мэрии. Также он владеет гостиницей «Зирка» на улице Успенской и зданием бывшего ресторана «Киев» на Греческой площади.

Рекламу его отелей и сейчас можно увидеть в поездах и автобусах междугороднего сообщения. Информационные «наклейки» и объявления, в том числе в системе Интернет-бронирования жилья Booking.com, заманчиво предлагают одноместную комнату за вполне приемлемые деньги – 390 гривен в сутки. При этом администрация позволяла жить в таком номере вдвоем и не сильно заморачивалась на предмет личностей клиентов (из-за отсутствия должной регистрации посетителей затянулась идентификация погибших - тела обуглились, необходима ДНК-экспертиза).

«Ангар» рекламируют как самую большую гостиницу в городе и все ее 273 номера пользовались спросом, особенно, в курортный сезон. Людей прельщала бюджетность отеля, его расположение (близость автостанции, железнодорожного вокзала) и лояльность руководства – за умеренную плату «угол» можно было снять даже на пару часов. Этим нюансом пользовались, в том числе, влюбленные (и не очень) пары, представители криминальных кругов и командировочные.

На такие «мелочи», как отсутствие окон в ряде номеров, непривередливые клиенты «закрывали глаза». Были, понятно, и недовольные, которые, после пребывания в «Токио Стар», размещали критические отзывы в Интернет. Помимо «жизни» в крошечных глухих комнатушках, описывали «комфортные издержки» от близлежащего рынка «Привоз» и действующего трамвайного депо.

К слову, соседство с «отелем» едва не привело к дополнительным проблемам – во время пожара, примерно в 2:40, на крышу одного из ремонтных боксов депо перекинулся огонь. Сотрудники коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» в последний момент смогли спасти вагоны, выкатив их на улицу. Спасатели сумели локализовать возгорание, но утром следующего дня из-за случившегося трамваи не смогли своевременно выйти на десять маршрутов…

По факту пожара было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия). Началось изъятие уставных документов, финансово-хозяйственной деятельности, установки и обслуживания пожарной сигнализации.

Гостиница или склад?

Версий возгорания изначально рассматривались три. Первая – нарушение правил пожарной безопасности, вторая – неосторожное использование огня, третья - инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, которая, правда, почти сразу была признана несостоятельной. Кроме того, в определенных бизнес-кругах ходят слухи: причиной случившегося якобы стал умышленный поджог. Мол, устроили его не для сокрытия убийства, а в целях сведения счетов и «отжима» бизнеса…

Согласно выводам экспертов и показаниям очевидцев, возгорание произошло в щитовой возле прачечной. Кроме того, исследование патологоанатомов показало, что все люди погибли в результате воздействия огня, в частности, вдыхания токсичных продуктов горения.

По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, к отелю вопросы были и раньше: «Сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям неоднократно вносились предписания на устранение выявленных нарушений противопожарной безопасности. Мы будем анализировать, как руководством этого ведомства контролировало устранения таких недостатков, каким образом помещение вводилось в эксплуатацию и как это здание трамвайного депо (кроме того, имевшего статус памятника архитектуры, – УНИАН) стало частным и использовалось под гостиницу».

Как утверждают в ГСЧС, в текущем году владелец гостиницы сменил арендатора, что стало камнем преткновения при попытке спасателей проверить ее на предмет пожарной безопасности в июле. Следующая инспекция возможна лишь в 2020 году и, если бы не нынешняя трагедия, «Токио Стар» продолжал бы работать…

Однако следователи Государственного бюро расследований уже открыли дело по факту халатности работников областного главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Ведь непонятно, каким образом на протяжении ряда лет, нашпигованный пластиком, ангар принимал постояльцев. И откуда у трамвайного депо появились разрешительные «бумаги» для функционирования в качестве отеля.

По словам директора юридического департамента Одесского горсовета Инны Поповской, из коммунальной собственности пресловутое депо, площадью 2 тыс. кв. метров, на безвозмездной основе (для городского бюджета) отошло в 2006 году (напомним, владелец «отеля» был чиновником одесской мэрии). А попытки местных властей вернуть объект в собственность общины оказались тщетными – как утверждает Поповская, суд отказался принять апелляционное заявление в силу «истечения срока давности».

По словам руководителя департамента государственной архитектурно-строительной инспекции, в Одесской области Игоря Черкасова, документов о переоснащении депо в гостиницу нет. Согласно имеющимся «бумагам», это не отель, а складские помещения.

Сам Вадим Черный нарушения отрицает, утверждая, что документы в порядке, противопожарная система работала, и он готов нести личную ответственность, если его вина будет доказана.

«Спринклеры сработали. Выясняют, прошел ли сигнал на пульт, который подключен. Система (противопожарная, – УНИАН) постоянно проверяется и оплачивается каждый месяц. Персонал продублировал вызов звонком. Пожарный резервуар был полный. Гидранты в порядке. Светящиеся указатели выхода работали. Персонал организованно вывел гостей, кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию. Произошла огромная трагедия в человеческих жизнях», - сказал бизнесмен, вся собственность которого сейчас подвергнута тотальной проверке.

Для изучения действий администрации «Токио Стар», а также чиновников, имеющих непосредственное отношение к выдаче соответствующих разрешительных документов, в ОГА решили создать рабочую группу. Помимо собственности Черного проверкам подвергнутся и другие объекты туристическо-гостиничной сферы на территории региона.

Индульгенция от ответственности

По словам эксперта общественной комиссии «Группа 2 мая» Владислава Балинского, ангары трамвайного депо, в котором обустроен «Токио Стар», под отель адаптированы крайне неудачно. Двухсотметровое здание сохранило внешнюю форму и несущие конструкции, наружные металлопластиковые окна являются частью конструкции, через которые проходят межэтажные перемычки.

«Одно большое окно делится на четыре комнаты... Всюду металлический профиль и гипсокартон, использована также минеральная вата. Под большим вопросом горючесть материалов, поскольку использовано большое количество пластиковой вагонки и вентиляция, насколько видел, организована неправильно», - считает эксперт.

Он уточнил, что при удаленности очага возгорания от фасада (120-130 метров), обитая тем же пластиком мансардная часть, полностью оплавилась.

«Это свидетельствует о том, что вытяжная вентиляция работала плохо, и раскаленные газы распространялись по всему второму этажу… При горении пластик выделяет, в том числе цианиды, и я уверен, что люди погибли, в первую очередь, из-за воздействия выделяемых угарного газа, цианидов, агрессивных слезоточивых веществ. Постояльцы могли быть дезориентированы – в дыму не понимали, в какую сторону бежать. И это тоже привело к трагедии», - утверждает Балинский.

В сооружении подобной конструкции невозможно организовать ни тушение огня, ни систему пожаротушения, которая будет функционировать должным образом, ни эвакуацию людей. И согласно заявлениям жильцов гостиницы, запасной выход в ней действительно не функционировал. Горящий пластиковый ангар стал для них в прямом смысле адской западней.

Как стало известно УНИАН, в 2017 году пожар случился еще в одной гостинице, расположенной в историческом центре, - «Одесском дворике». Один из сотрудников в региональном главке Нацполиции рассказал агентству, что это возгорание от общественности скрыли, а хозяин ответственности не понес – благо, обошлось без жертв.

«Прикрыть ЧП удалось подзаконным «фиговым листком». И, поверьте, это - не единственный случай, а система ухода от ответственности некоторых владельцев «отелей»», - сказал источник в правоохранительных органах.

По его данным, в феврале 2018 года Одесский окружной административный суд принял решение, которым отказал региональному управлению ГСЧС в проверке «Одесского дворика».

О чем же идет речь? Как нечистоплотные бизнесмены-отельеры используют законодательство для избегания проверок на своих предприятиях? Об этом УНИАН спросил у известного одесского адвоката Василия Шевчука, который пояснил: еще в 1998 году был издан президентский Указ «О некоторых изменениях касательно урегулирования предпринимательской деятельности». Документ предусматривает наличие у предпринимателя «договора страхования гражданской ответственности с третьими лицами в отношении возмещения последствий возможного вреда». В случае обладания таким договором, внеплановые проверки соблюдения норм пожарной безопасности не проводятся.

«Иные собственники быстро сообразили – выгодно заплатить минимальную страховую сумму и жить без проверок. В случае желания тех же спасателей проверить объект, его хозяева прикрываются подзаконным актом 21-летней давности, хотя Верховная Рада позднее принимала ряд законов, касающихся соответствующей сферы деятельности», - сказал Шевчук.

По его словам, сейчас, внеся страховую сумму, условно говоря, за 1 кв. метр, хозяин гостиницы может расселять постояльцев на любой площади.

«Выходит, формальные положения подзаконного акта стали важнее действующего законодательства. Но самое главное, что они являются своеобразной индульгенцией от ответственности (включая уголовную), в частности, для нерадивых отельеров», - подчеркнул адвокат.

Другими словами, имеет место юридическая казуистика. А необходимость в устранении противоречий действующего законодательства и приведения его в соответствие с Конституцией Украины назрела очень давно.

…Пока единственным фигурантом в деле «Токио Стар» является один человек – бизнесмен Вадим Черный, который, по состоянию на утро 20 августа, находился в статусе задержанного. Но немало вопросов остается и к инспектирующим органам, и к чиновникам, причастным к утверждению гостиничного проекта и вводу его в эксплуатацию. Ответы на эти вопросы должно дать следствие.

Лариса Козовая