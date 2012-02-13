В Киеве открыт перинатальный центр

В Киеве состоялось открытие перинатального центра, созданного на базе роддома №7 в рамках реализации Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны жизни и детства».

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в открытии центра приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента – представитель Президента в Кабинете министров Ирина АКИМОВА и председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

И.АКИМОВА отметила, что работа перинатальных центров в Украине будет находиться под особым вниманием Президента Украины. «Министерство здравоохранения Украины вместе с Национальной академией медицинских наук Украины подготовили индикаторы мониторинга качества работы перинатальных центров. И каждый центр будет находиться под постоянным мониторингом и пристальным вниманием, в том числе, со стороны Президента», – отметила И.АКИМОВА.

Она отметила, что Национальный проект «Новая жизнь – новое качество охраны жизни и детства» реализуется по инициативе Президента В.ЯНУКОВИЧА с целью улучшения демографической ситуации в Украине, снижения материнской, детской заболеваемости, инвалидности и смертности путем повышения уровня качества и доступности высококвалифицированной медицинской помощи матерям и детям.

Первый заместитель главы администрации заметила, что 31 января был открыт подобный перинатальный центр в Кировограде, а в ближайшее время такие центры будут открыты в Харькове и Донецке. «И дальше процесс пойдет по другим регионам», – отметила она.

И.АКИМОВА отдельно подчеркнула важность привлечения к работе в таких учреждениях высококвалифицированных кадров. Она также отметила, что на базе центров будут созданы условия для обучения медиков, повышения их уровня. «Перинатальный центр берет на себя огромную функцию и роль – он становится не просто очень хорошо оборудованным центром – он становится центром методической работы, практического тренинга. Очень хорошо, что в этом центре работает две университетские кафедры, готовящие профессионалов», – подчеркнула она.

И.АКИМОВА также пообщалась с родителями новорожденных и вручила им подарки.

А.ПОПОВ от имени киевлян поблагодарил Президента за инициативу относительно реализации Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны жизни и детства», в рамках которого был открыт Киевский перинатальный центр.

Во время открытия перинатального центра от Президента Украины были переданы сертификаты на медицинское оборудование.

*** Ежегодно в Киеве рождается свыше 1500 недоношенных младенцев, в том числе – с критически низким весом тела.

Киевский перинатальный центр специализируется на предоставлении помощи беременным с невынашиванием беременности и роженицам с преждевременными родами. В учреждении сконцентрированы высококвалифицированный персонал и современная аппаратура, что позволит оказывать качественную медицинскую помощь женщинам с преждевременными родами и новорожденным с малой, в том числе критической (от 500 г) массой тела, а также проводить обследование и лечение беременных с различными осложнениями.

Киевский перинатальный центр создан на базе Киевского городского роддома №7. В центре работают 478 специалистов. Среди них – 7 кандидатов медицинских наук, 4 заслуженных врача Украины.

Учреждение дооснащено современным оборудованием – кювезами: уникальными аппаратами для проведения длительной искусственной вентиляции легких и мониторинга всех жизненно важных функций организма, что позволяет лечить и выхаживать новорожденных.

От благотворительных фондов Киевскому перинатальному центру было доставлено оборудование на сумму 4,7 млн. грн. для оснастки отделения интенсивной терапии новорожденных.

Проектом «Новая жизнь» предусмотрено создание до 2014 года сети из 27 перинатальных центров по всей стране.