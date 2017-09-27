Из-за пожара на складах боеприпасов на Виннитчине пострадала женщина: ее госпитализировали в состоянии средней тяжести

Из-за пожара на складах боеприпасов вблизи Калиновки Винницкой области по состоянию на 6 часов утра эвакуировали около 24 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области поступила 26 сентября около 22:00.

Было оповещены жители г. Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка). По состоянию на 6:00 27 сентября эвакуированы около 24 тыс. человек.

В ГСЧС добавили, что, по предварительной информации, травмирован один человек, который в состоянии средней тяжести госпитализирован в Винницкую центральную районную больницу.

Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

Кроме того, закрыто движения всех видов транспорта, в том числе: автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев - Подольский; железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги; воздушного транспорта в радиусе 50 километров от г. Калиновка.

Также отключены линии электропередач Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка и газоснабжение с. Дорожное, с. Медведка, с. Лавровка.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечен 691 человек и 149 единиц техники. От ГСЧС - 195 человек и 49 единиц техники, в том числе 1 самолет АН-32П, от Национальной полиции 270 человек и 60 единиц техники, Национальной гвардии - 136 человек и 20 единиц техники, от Министерства обороны - 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, от ОАО «Укрзализныця» 3 пожарных поезда. Кроме того, от Министерства здравоохранения работают 30 медиков и 10 автомобилей скорой помощи.

К месту происшествия направлены 20 пиротехнических расчетов ГСЧС численностью 98 человек и 48 единиц техники. Приведены в готовность 30 пожарных расчетов численностью 150 человек.

На месте происшествия работает мобильная оперативная группа ГСЧС во главе с и.о. председателя ГСЧС Русланом Белошицким.

Также сообщается, что работает телефонная "горячая линия" Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по номеру 043-332-13-35.