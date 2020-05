Викинги, посторонитесь. Оригинальный антураж для будущих частей Assassin’s Creed

В последние 13 лет у студии Ubisoft было свое кредо: «Ни одного года без ассасинов». Этот порочный круг прервала Origins, которая вышла спустя аж два года после релиза Syndicate. В 2019 году ситуация повторилась, и осенью геймеры не увидели новую часть. Зато весной этого года студия, не выходя из карантина, порадовала фанатов анонсом новой Assassin’s Creed. Игра получила подзаголовок Valhalla. Сюжет новой части сосредоточится вокруг викингов, а также их набегов на Англию. События в проекте разворачиваются в 873 году нашей эры — во времена мрачной эпохи Средневековья. Управлять пользователям предстоит Эйвором — отважным предводителем скандинавских воинов, который по сюжету присоединится к ордену ассасинов и научится орудовать скрытным клинком (хотя не такой уж он и скрытый).

Авторы из Ubisoft Montreal, которым в разработке Assassin’s Creed Valhalla, кстати, помогали еще четырнадцать студий, в своем будущем проекте традиционно уделили много внимания антуражу. Приключение начинается в норвежском поселении, а затем викинги под руководством Эйвора отправляются покорять земли Англии. В игре представят четыре британских королевства — разобщенных и отстаивающих исключительно собственные интересы. Из-за раздробленности скандинавские войска сумели отвоевать значительную часть современной Великобритании и основать на ее территории десятки своих поселений.

Главным противником викингов станет Альфред Великий — владыка Уэссекса и один из самых влиятельных английских королей тех времен. Именно он сумел остановить вражескую экспансию и нанести датчанам с норвежцами сокрушительное поражение. По сюжету Альфреда сделают тамплиером, который, скорее всего, хочет распространить свою власть на всю Англию. Однако это уже догадки, а вот информация об антураже точна — пользователей ожидают красоты средневековой Британии, борьба с саксонскими поселениями, проникновения в крепости, жестокие битвы и так далее. И сомневаться в качественной реализации сеттинга в Assassin’s Creed Valhalla не приходится. Эту серию можно ругать за многие недостатки, но отображение исторической эпохи и локаций во всех проектах франшизы почти всегда было на высоте. Уже сейчас видно, что Ubisoft Montreal старается создать атмосферу, которая будет соответствовать духу избранного периода, и погрузить пользователей в приключения викингов.

Скандинавский сеттинг отлично подходит для серии Assassin’s Creed, ведь обладает чертами брутализма, включает кровавые столкновения яростных воинов, да и персонажей на его основе можно сделать интересных. Однако оригинальным такой антураж не назовешь даже в рамках игровой индустрии. God of War, For Honor, трилогия The Banner Saga, Expeditions: Viking — все они использовали скандинавскую историю, фольклор и мифологию, хоть и по-разному. Именно поэтому анонс сеттинга грядущей Assassin’s Creed не вызвал шквального восторга. Фанаты всегда знали, что рано или поздно Ubisoft покажет деятельность ордена убийц в Скандинавии. Да и разнообразные слухи неоднократно намекали на появление викингов в новой AC. Мы посмотрели на все это и задумались: а какие антуражи и исторические эпохи отлично подходили бы для реализации в Assassin’s Creed и по привлекательности не уступают средневековой Скандинавии? Оказывается, многие! Собрался приличный список, с которым можно подробно ознакомиться в нашем материале.

Хмельницкий и казачий паркур

Зайдем сразу с козырей — Украины и Национально-освободительной войны. В такой Assassin’s Creed история должна начинаться с подготовки восстания Богдана Хмельницкого и демонстрировать разные этапы противостояния с поляками. А еще в сюжете можно поднять неоднозначные темы Переяславской рады, предательства татар под Берестечком и нежелание гетмана двигаться на Варшаву после осады Львова. Главным героем может стать куренной атаман Запорожской Сечи, хотя это необязательно — вымышленную часть повествования можно раскручивать в разные стороны. Что более важно – эпоха и антураж подходят для серии Assassin’s Creed, так как на территории тогдашней Украины было много замков, одна Збаражская крепость чего стоит. Или, к примеру, Червоноград. Красивые пейзажи и необычный колорит тоже на месте.

Плюс ко всему разработчики получат карт-бланш при создании боевой системы. Если погрузиться в тему гопака и казацкого вооружения, реализовать всяческие комбинации ударов с саблей и скрытым клинком, то получится весьма неплохая смесь. Описанный антураж, кстати, по жестокости и мрачности не уступает скандинавскому. Битвы между Украиной и Речью Посполитой в те времена были очень яростные, ведь на одной чаше весов лежала свобода целого народа, а на второй — неисчислимые земли польских панов. Ubisoft только нужно изучить исторические документы и грамотно подойти к реализации конфликта. А сделать это будет не так уж и сложно. У компании есть украинский офис, Ubisoft Kyiv, который занимается портированием Assassin’s Creed на ПК, а также принимает участие в разработке практически всех последних частей серии, включая Origins, Odyssey и еще не вышедшей Assassin’s Creed Valhalla.

В пылу Грюнвальдской битвы

Второй антураж из списка не слишком далеко отходит от Украины XVII века — как территориально, так и по временным рамкам. Речь о борьбе Польши и Литвы против Тевтонского ордена, который наращивал силу еще с момента основания в Третьем крестовом походе. Сюжетные события игры пускай стартуют в начале XV века и плавно подводят пользователя к Грюнвальдской битве, где король Ягайло и союзники нанесли сокрушительное поражение германцам. В повествовании тевтонцев можно сделать последователями тамплиеров, а их магистра — охотником за очередным Яблоком Эдема. С сюжетом у Ubisoft не возникнет проблем, впрочем, как и с отображением антуража. Основными городами станут Мариенбург и Кенигсберг, а в качестве поселений помельче — другие замки Тевтонского ордена.

Здесь, конечно, все зависит от масштабов проекта, но простор для деятельности присутствует большой. Врагами могут стать тяжеловооруженные германцы, а ассасин из польского войска пускай будет неким шпионом, который выполняет миссии короля Ягайло и параллельно ищет информацию о Яблоке Эдема. Опять же, описанные места действия и историческая эпоха позволят реализовать разных персонажей, красочные пейзажи, интересные, с точки зрения архитектуры, строения и так далее.

Убийцы против инквизиции

Из гусарской Польши переносимся в солнечную Испанию второй половины XV века. Временные рамки, вроде бы, сильно не изменились, но в этой части мира тогда велась совершенно другая деятельность. Здесь баллом правила инквизиция под предводительством Томаса Торквемады — влиятельного политического и религиозного лидера. Он сумел добиться от Папы Сикста IV создания Трибунала священной канцелярии инквизиции — отдельной организации на территории Испании – и возглавить ее. Затем Торквемада начал свой путь ко всеобщему объединению страны через пытки, казни и жесткую борьбу с распространением ереси. Собственно, центральный противник из числа тамплиеров готов, а создать недовольного ассасина, препятствующего планам главного инквизитора не составит труда. Территория Испании усыпана красочными городами и крепостями, которые будет интересно исследовать при прохождении игры. С историческими деятелями и событиями тоже не возникнет проблем — главное, не повторить ошибки фильма «Кредо убийцы». В этой картине попытались отобразить Испанию позднего Средневековья, но получилось, откровенно говоря, провальное кино.

Ниндзя тоже ассасины

Все еще не покидая рамок XV–XVII веков, переносимся в Японию, где этот исторический период получил название Сэнгоку или Эпоха воюющих провинций. Раздробленное государство погрязло в клановых войнах, самураи гибнут десятками, а ниндзя прячутся среди обычного народа чуть ли не в каждой крепости – идеальная ситуация для отображения в серии Assassin’s Creed. Антураж, кстати, совершенно не заезженный и подробно демонстрировался только в стратегиях и Sekiro: Shadows Die Twice. Причем в последней сеттинг смешан с фэнтези, а в AC его можно сделать более реалистичным. Игрокам наверняка понравится архитектура необычных восточных крепостей и городов, присутствие самураев, гейш, буддистских монахов и традиционный пафос. Без него про Японию невозможно рассказывать, что в прошлом году прекрасно продемонстрировала FromSoftware. С реализацией геймплейных элементов тоже не должны возникнуть проблемы: богатый арсенал нетипичного вооружения и техники ниндзя помогут создать интересную боевую систему.

Племенной колорит

Пока что продолжаем обходиться без резких временных скачков и погружаемся в период колонизации Америки, а точнее, покорения цивилизации майя. В Assassin's Creed IV: Black Flag пользователям дали возможность добыть костюм ассасина из упомянутого народа. Это косвенно подтверждает, что члены ордена убийц присутствовали среди коренных жителей Америки. С сюжетом в такой Assassin's Creed дела обстоят проще всего: колонисты-тамплиеры продолжают экспансию, и главный герой старается любыми средствами им помешать. В повествование необходимо включить сражения с агрессорами и быт майя, ведь эта тема в интерактивных развлечениях почти не раскрыта. Наверняка пользователям будет интересно окунуться в жизнь американских племен и защищать поселение в роли какого-то вождя. Необычные здания и обилие джунглей создадут нужный колорит, который будет немного приближен к Black Flag. А что касается вооружения и боевой системы, то здесь можно немного пофантазировать и реализовать всякие вымышленные приспособления, которые своим видом и конструкцией будут отсылать к цивилизации майя.

Делу Мартина Лютера угрожает опасность

И снова едем в Европу, и снова примерно та же эпоха, однако теперь в фокусе внимания поздний этап Реформации в Голландии и Германии. Мартин Лютер погиб, а его делу угрожает большая опасность. Император Карл V в союзе с Папой и Вильгельмом Баварским начал громить войска протестантов. Пользователи должны присоединиться к последним в роли ассасина и помочь победить, чтобы ослабить влияние тамплиеров в Европе. Впрочем, сюжет можно придумать другой, а вот эпоху и антураж нужно сохранить и попытаться отобразить с исторической достоверностью. В играх редко дают возможность исследовать Голландию и север Германии, а бродить по детально воссозданным крепостям на этой территории — вообще, никогда. Мир, кстати, можно сделать живим, вдохновляясь The Witcher 3 — повсюду война, население страдает из-за голода, куча сожженных деревень и так далее. Антураж получится диким, неприветливым и крайне увлекательным, а религиозная тема заставит олдов вспомнить Assassin’s Creed II и противостояние Борджиа. В общем, получится гарантированный хит, как и потенциальная AC в антураже Первой мировой войны.

Стрельба по всем фронтам

Настолько далеко в будущее серия никогда не заходила, но только представьте ассасина-шпиона, который действует на западном фронте и пытается противодействовать тамплиерам в рядах руководства германской армии. Наверняка многие не откажутся примерить такую роль, хотя, опять же, вариантов для создания персонажей и сюжетов в указанном сеттинге масса. Здесь даже не обязательно демонстрировать Францию, можно снова перенестись на территорию Украины и сосредоточиться на Брусиловском прорыве и подготовке к этой операции. Сеттинг недалекого прошлого позволит разработчикам ввести экспериментальную боевую систему, увеличив роль стелса и огнестрельного оружия в сражениях. Например, протагонист будет вооружен снайперской винтовкой и навыками обращения со штык-ножом, которые пригодятся в контактных столкновениях. Локациями же пускай выступают места боевых действий и прифронтовые, полуразрушенные поселения. Они помогут создать должную атмосферу, да и на симуляции жизни получится честно сэкономить.

Восстание сипаев в Индии

По похожей схеме можно реализовать условную Assassin’s Creed про восстание сипаев, (наемных солдат в колониальной Индии) в 1857 году. Сеттинг получится очень необычным сразу по нескольким причинам. Во-первых, редко попадает возможность взглянуть на Индию XIX века, местный быт и архитектуру, а крупные игры на эту тему и вовсе не выходили. Во-вторых, на основе умений сипаев и их деятельности можно создать необычную боевую систему. А что касается главного героя, то он, конечно же, станет участником или даже одним из предводителей восстания. Наряду с борьбой против английских угнетателей-тамплиеров, протагонист будет узнавать о предтечах и пытаться постичь их силу ради своего народа. Фабула звучит просто, но ее можно доработать, расширить и превратить в основу для крутого сюжета. Главное, сделать ставку на восточный колорит, добавить чуточку местного фольклора и хит готов.

Вперед, на Везувий

Но хватит уже про Средневековье и недалекое прошлое, пора отправиться в любимую многими Римскую империю. Сам по себе Рим был показан Assassin’s Creed: Brotherhood. Но нас интересуют события более далеких лет. Вообще, история Римской империи пестрит событиями, отлично подходящими для демонстрации в Assassin’s Creed. Онако первую позицию среди них безоговорочно занимает восстание Спартака. Главный герой игры должен быть рабом, который присоединится к борьбе против угнетателей, а позже станет главой отряда или даже целого полка. В сюжете нужно обязательно правильно расставить акценты и показать сложных персонажей, например, сделать римских консулов Публиколу и Лентула тамплиерами, но с четкой мотивацией. Разработчикам также следует отобразить разногласия в армии бывших рабов, которые, кстати, могут послужить основой для неожиданных поворотов.

С отображением античности у Ubisoft не возникнет проблем — Odyssey не даст соврать. Хотя в случае с Assassin’s Creed про восстание Спартака локации будут отличаться от греческих просторов. Здесь, наверное, лучше создать полуоткрытые территории и сделать акцент на регулярной смене декораций. Например, показать бегство рабов на Везувий, а потом перейти к налетам в Кампании и сражениям с армиями преторов. Получится увлекательное и динамичное приключение, что гораздо лучше песочницы с однообразными активностями на сотни часов.

