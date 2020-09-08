Ностальгическая RPG с заделом на будущее. Обзор Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Однажды создатель комиксов про Спауна и фантаст Роберт Сальваторе объединились, чтобы сделать впечатляющий ролевой экшн под названием Kingdoms of Amalur. Игра вышла в 2012 году. А спустя несколько месяцев разработчики обанкротились. Но в этом году фанаты получили возможность вернуться в Королевства Амалура благодаря свежему переизданию. Каким получился ремастер – читайте в нашем материале.

Издательство THQ Nordic, совместно с немецкой студией Kaiko, 8 сентября представило ремастер ролевого экшена Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Игра вышла на одновременно ПК, PlayStation 4 и Xbox One. От оригинала она отличается слегка улучшенной графикой, новыми механиками, а также наличием всех выпущенных ранее дополнений. В свое время игра не стала хитом. Но у нее был заложен огромный потенциал. Так что пройти мимо ремастера мы просто не смогли. В этом материале мы расскажем, стоит ли вашего внимания переиздание игры восьмилетней давности.

Трагическая история

Kingdoms of Amalur создавалась в стенах 38 Studios, владельцем которой был бывший бейсболист Курт Шиллинг. Изначально Королевства Амалура должно было стать многопользовательской сетевой игрой. Новая ММО объединяла бы десять тысяч лет истории уникального фэнтезийного мира. Работать над таким проектом собралась мощная команда:

Фантаст Роберт Сальваторе, прославившийся серией книг по миру «Забытых королевств» и новелизацией фильма «Звездные войны: Атака клонов» отчал за лор игры.

Писателю помогал Тодд Макфарлейн – в начале 90-х он стал звездой комиксов, написав несколько примечательных выпусков о Человеке-пауке и придумав Спауна. Макфарлейн, в частности, занимал пост арт-директора 38 Studios, где и создавалась игра.

Исполнительным директором Королевства Амалура был Кен Ролстон, работавший до этого геймдизайнером The Elder Scrolls III: Morrowind и The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Но где-то в середине процесса разработчики заявили о финансовых проблемах, а из KoA решили сделать уже обычную ролевую игру для одного игрока. Впервые ее показали на выставке Penny Arcade Expo East в 2011 году, демоверсию команда разработчиков представила годом позже (была доступна на Xbox 360, PlayStation 3 и в Steam), а полноценный релиз состоялся 7 февраля 2012-го. В мае того же года студия объявила о банкротстве, погрязнув в различных судебных разбирательствах. Так неожиданно оборвалась судьба многообещающей серии.

Трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Однако два года назад стало известно, что права на Kingdoms of Amalur перешли к THQ Nordic. О переиздании впервые заговорили в июне 2020-го — наблюдательные пользователи заметили страницу игры в Microsoft Store. А вскоре издательство официально подтвердило информацию.

Добро пожаловать в Королевства Амалура

События, как становится ясно из названия, происходят в королевствах Амалура. Большинство традиционных для фэнтези рас (люди, гномы, эльфы, колоссы, йотуны и другие) здесь объедены по принципу смертности и называются Детьми Праха. Долгое время все они мирно жили под чутким надзором бессмертных фей и при этом каждый обладал собственной судьбой, изменить которую никому не под силу. Все поменялось, когда среди фей появляется Гэдфлоу — лидер, в основе философии которого лежит расовая чистота. Он переманивает на свою сторону добрую половину представителей своего народа, называет свою армию туата и начинает «Хрустальную войну» против недостойных смертных. У последних нет шансов — пускай они превосходят фей числом, но после каждой битвы их становится все меньше. Туата, в свою очередь, возрождаются и возвращаются на поле боя прежним количеством.

Дети Праха обречены и война близится к своему мрачному завершению. Но тут появляется главный герой. Игра начинается с его гибели и тело персонажа (личность и расу которого игрок настраивает сам), сбрасывают к трупам в экспериментальный Источник Душ, созданный гномом ученым Фомиросом Хьюгом. Неожиданно герой с именем Fateless One («тот, у которого нет судьбы»), воскресает, но ничего не помнит о своей смерти. Здесь же он узнает, что стал единственным успешным образцом эксперимента — до него удавалось разве что вырастить отдельные части тел. В этот момент на Источник Душ нападают туата и ему приходится бежать.

Странствуя по просторам Амалура Fateless One встречает ткача Судьбы Агарта, который с удивлением понимает, что не может прочитать будущее главного героя — воскрешение вырвало его из ткани Судьбы. Более того, он спасает самого Агарта от неотвратимого, казалось бы, конца. В конце концов Fateless One решает разобраться, что происходит, а Туата, которые знают, в чем особенность главного героя, пытаются всеми силами ему помешать.

После небольшого сюжетного вступления, игрока ждет долгая история перемещений по королевствам. Карта состоит из запутанной системы лабиринтов на поверхности и под землей. Иногда встречаются города с магазинами, крошечные поселения с квестами и персонажи, двигающие сюжет. Друг от друга они, к сожалению, мало чем отличаются. Это один из главных минусов игры — все персонажи одинаковые, а квесты похожи друг на друга, как две капли воды. Все, что требуется от игрока: куда-нибудь побежать, кого-нибудь убить, что-нибудь принести. И хотя в игре есть система мгновенного переноса, побегать между двумя локациями три-четыре раза непременно придется.

Усложняет ситуацию тот факт, что кроме сюжетных и квестовых диалогов, с каждым встречным можно поговорить практически обо всем — обсудить локации, особенности рас или их отдельных представителей.

Поначалу становится страшно упустить важный сюжетный поворот или ключевую деталь истории, но, услышав в тридцатый раз один и тот же диалог о феях, страх пропадает. Уж слишком много тратится времени на эти побочные разговоры.

Море оружия и случайная алхимия

К плюсам игры однозначно можно отнести ее боевую систему. Поначалу все что доступно игроку — основная атака, удар вспомогательным оружием, тактический перекат и блок. Каждого противника нужно просто «закликать» до смерти, иногда уворачиваясь от его атаки или прячась за щитом. Но, по мере развития, игрок обрастает новыми ударами и магическими способностями — учится ставить ледяные ловушки, отравлять жертву, бросаться молниями и вызывать землетрясения. После нескольких часов игры схватка с достаточно «толстым» монстром превращается в красочный экшн, где мощные удары двуручным пылающим мечом чередуются с потоками магии. Ну, а если не хочется вступать в открытую конфронтацию, можно запросто подобраться сзади и убить противника в режиме стелс.

Отдельно стоит упомянуть шкалу судьбы, которая наполняется по мере нанесения урона. Перейдя в особый режим Fateless One быстрее двигается, наносит больше урона, а порой может убить с одного удара практически любого противника, эффектно оборвав его нить Судьбы.

Разнообразие атак обеспечивается многочисленным оружием. Здесь есть все, что душе угодно — легкие мечи, тяжелые мечи, молоты, кинжалы, магические посохи, чакрумы, луки и гарпуны. Среди них есть как обычные, так и магические, способные отравлять, замораживать или поджигать противников. Кроме того, уровень владения каждым видом оружия зависит от уровня навыков героя. Система его развития, отметим, здесь тоже чрезвычайно разветвлена — можно развивать мастерство молота, а можно сосредоточиться на луке. Кроме того, у персонажа есть отдельные способности на прокачку — кузнечного дела, алхимии, обаятельности и прочего. От их уровня, например, зависит какой вы заплатите штраф, если совершите преступление. Весь этот комбайн способностей позволяет на высоких уровнях играть настоящей машиной для убийств, которая вместо перекатов — телепортируется, а вместо долгой однообразной рубки мечом — филигранно фехтует.

Если же игрока не устраивает оружие, которое можно подобрать, ему дают возможность самому его сделать — все, что для этого нужно, собрать необходимые материалы и найти кузницу. Так же обстоит и с зельями. Вместо покупки красной бутылочки, ее можно сделать из собранных трав. В этой части игры есть поле для эксперимента — если нет нужного алхимического рецепта, можно смешать случайные компоненты и получить неизвестное зелье. Оно может оказать как положительный, так и отрицательный эффект на героя.

Что нового?

Ожидать каких-то немыслимых визуальных решений от ремастера игры восьмилетней давности не стоит, но в целом жаловаться не на что. Да, здесь нет открытого мира, к которому так привыкли геймеры сегодня, и вода лишь отдаленно напоминает воду, но графику в Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning можно назвать «ламповой» и даже ностальгической. В подземельях иногда слишком темно, на лугах порой слишком темно, но игра все равно приятно радует глаз текстурами из прошлого. Более того, подкупает возможность детально настроить внешность своего персонажа — прическу, скулы, форму глаз, цвет кожи и оттенок губ.

Похожая ситуация со звуком — героя всю игру сопровождает мягкий фэнтезийный саундтрек из прошлого, который становится эпичным музыкальным сопровождением во время битв. Конечно, хотелось бы, чтобы издатели наняли побольше актеров озвучки и разнообразили их голоса, но на фоне остальных эффектов это кажется мелкой придиркой.

Стоит ли играть?

Подводя итоги, можно сказать, что переиздание Королевств Амалура может и не станет революцией среди ремастеров старых RPG-хитов, но ценителя своего найдет. А учитывая, что в 2021 году игра получит сюжетное дополнение Fatesworn, можно ожидать и дальнейшего развития этой вселенной. В целом же, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning придется по вкусу въедливым игрокам, которым интересно разбираться, чем один огненный меч отличается от другого и слушать долгие речи о взаимоотношениях разных рас. Учитывая десятки видов оружия, доспехов и магии, разнообразные комбинации ударов и способностей, игра вряд ли подойдет для speedrun-прохождения. Но если есть желание глубоко окунуться в атмосферу ностальгии и провести несколько часов в RPG старого образца, то она будет идеальным выбором.

Оценка УНИАН: 7,5/10

Илья Требор