Незаметные алмазы. 10 изумительных игр 2021 года, которые вы зря пропустили

УНИАН продолжает подводить итоги года. На этот раз мы решили вспомнить о прекрасных играх, которые были незаслуженно проигнорированы широкой аудиторией. Проекты из списка дарят уникальные впечатления и запоминаются сильнее любых блокбастеров. Вот почему так важно знать их имена. Остальные подробности — в нашем свежей подборке.

В материале о лучших играх мы упоминали, что 2021 год выдался небогатым на крупные релизы. Это действительно так — качественных блокбастеров не хватало. Внушительную часть проектов перенесли на 2022-й, а многие осенние новинки оказались откровенно плохими. Из-за сложившейся ситуации складывается впечатление, что игр в целом было мало, однако его легко развеять.

Нужно всего лишь взглянуть на инди-сцену и сегмент проектов от небольших издательств. В 2021 году эта часть индустрии подарила пользователям множество изумительных шедевров. Вот только они часто оставались незамеченными широкой аудиторией, так как обладали скудным рекламным бюджетом и не могли похвастаться передовой графикой. Приходилось полагаться на сарафанное радио, а оно обычно срабатывает на длинной дистанции, да и то не всегда.

И это нечестно, ведь маленькие шедевры от независимых студий и небольших издательств порой дарят незабываемые впечатления. Чтобы хоть немного восстановить справедливость, редакция УНИАН подготовила сегодняшний материал. Мы отобрали десятку изумительных игр 2021 года, которые пропустило большинство пользователей, и подробно объяснили, почему они более чем достойны внимания.

10. Operation: Tango

В этом году безоговорочным королем кооперативных игр стала It Takes Two. Однако Operation: Tango имеет такую же концепцию, как творение Hazelight, и достойна не меньшего внимания. Проект выполнен в шпионском антураже и посвящен спасению мира от нависшей над ним угрозы. Главные герои — это агент и хакер, которыми становятся пользователи. У каждого персонажа есть свои навыки и устройства для преодоления препятствий.

В Operation: Tango все испытания требуют слаженных совместных действий, из-за чего разговоры становятся неотъемлемым элементом геймплея. Задачи получились разнообразными и изобретательными — пользователям нередко придется помыслить над их решением. Важно и то, что игра не стоит на месте: в ней постоянно меняется оформление локаций и появляются новые способы взаимодействия между героями. Благодаря этому Operation: Tango бодро проходится до самого конца.

9. Before Your Eyes

В современных условиях по-настоящему уникальные игры превратились в редкое явление. И если такой проект все же "рождается", то его нужно обязательно поддержать покупкой и хорошим отзывом. Before Your Eyes — как раз такой случай. Эта повествовательная игра превращает моргание глаз в элемент управления.

По сюжету главный герой умер, а его душа отправилась в загробный мир. Но перед этим она должна раскрыть историю своей жизни мифическому паромщику. Тот переносит игроков в самые важные воспоминания протагониста, которые переключаются с помощью морганий перед веб-камерой. Пользователям предстоит глубоко погрузиться в прошлое героя и узнать его сокровенные тайны. Помимо необычной механики и чувственной истории, Before Your Eyes радует философским подтекстом. Она дает ощутить скоротечность жизни и важность отдельных теплых моментов.

8. Ender Lilies: Quietus of the Knights

Запределье — это вымерший край, где после дождя смерти все живые существа превратились в безумных оскверненных. Но однажды в полуразрушенной церкви появилась настоящая девочка Лили. Героине предстоит исследовать враждебное окружение и сражаться против ужасающих врагов, чтобы не стать добычей. Ender Lilies цепляет готической стилистикой, элементами метроидвании и продуманной боевой системой.

В битвах можно применять многочисленные навыки, магию и несколько видов оружия. А еще в игре хочется постоянно изучать уровни и возвращаться в уже пройденные места, чтобы находить там секреты с помощью недавно обретенных способностей. В целом Ender Lilies можно сравнить с Metroid Dread, только у нее другой антураж и значительно меньший бюджет.

7. Unpacking

Казалось бы, как может понравиться проект про распаковку вещей в новом доме? Это ведь муторный процесс, который еще и отнимает кучу времени. Но в виртуальной среде он чувствуется иначе, особенно вкупе с несколькими игровыми условностями. Unpacking дарит невероятное чувство расслабления и снимает усталость. Прохождение проекта можно сравнить с долгим сеансом медитации, когда удается отбросить все лишнее и сосредоточиться на одном процессе.

В игре реализован очень простой геймплей: нужно брать предметы и ставить их на понравившиеся места в квартире. Единственное условие — соблюдать привычные бытовые нормы. Например, нельзя поставить тостер в гостиной, а компьютер – в ванной. Остальное остается на рассуждение игрока — можно обустраивать "гнездышко", согласно своим пожеланиям и предпочтениям.

6. Black Book

Как и у остальных игр из списка, у Black Book есть своя особенность — антураж славянских мифов. Он реализован с большим уважением к первоисточнику, благодаря чему возникает желание досконально изучить мир проекта. Исследования зачастую сопровождаются сражениями с применением карт. Пользователям нужно собирать заклинания и составлять колоду, чтобы эффективно расправляться с недругами.

Основная сюжетная линия в Black Book посвящена Василисе — юной колдунье, которая желает воскресить своего возлюбленного с помощью артефакта "Черная книга". Задания в проекте увлекают отменными историями и необычными обстоятельствами. А вариативное прохождение квестов повышает общий интерес и заставляет думать о последствиях во время принятия решений.

5. The Forgotten City

Студия Modern Storyteller создала The Forgotten City на базе The Elder Scrolls V: Skyrim. Сначала авторы выпустили модификацию, а потом превратили ее в самостоятельный проект. Игра переносит пользователей на две тысячи лет назад — в проклятый римский город, который оказался внутри временной петли. Основная цель в The Forgotten City — раскрыть тайну поселения и разорвать цикл. Для этого нужно провести масштабное расследование: расспрашивать жителей, искать улики и разгадывать головоломки.

Выбор игрока при прохождении имеет ключевое значение, так как он определит судьбу города и жителей. Сражения в проекте тоже имеются, однако насилие редко помогает добиться желаемого результата. Отдельного упоминания заслуживает атмосфера The Forgotten City, которая позволяет почувствовать себя античным сыщиком в очень напряженной обстановке.

4. F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

Игра выступает в том же жанре, что и Ender Lilies: это снова смесь экшена и метроидвании с видом сбоку. Но зато антураж в F.I.S.T. совершенно другой — пользователи отправятся в дизельпаковый Город Факелов и сразятся с Легионом Роботов. По сюжету главный герой Райтон хотел спасти своего друга из заточения, но внезапно оказался в центре зловещего заговора, из которого не получится легко выбраться.

Согласно традициям метроидвании, в игре есть прокачка и способности, которые помогают находить секреты. Навыки также активно применяются в сражениях: Райтон умело орудует своей механической рукой и может наносить самые разнообразные удары. Добавьте сюда множество видов врагов, и получатся драки, от которых невозможно оторваться.

3. Chicory: A Colorful Tale

Иногда разработчикам удается выстроить невероятно увлекательную игру вокруг одной простой идеи. В Chicory: A Colorful Tale этим центральным элементом стало рисование. Пользователи перевоплощаются в главного фаната Цикории — художницы-суперзвезды, которая владела волшебной Кистью. Когда она пропала, из мира исчезли все краски. Теперь только главный герой может заново наполнить окружение цветами. В проекте игроки вольны рисовать везде, где только захочется.

Однако применять кисть нужно и по делу, например, для решения загадок. При прохождении пазлы постепенно усложняются, но и главный герой получает новые навыки, чтобы преодолевать препятствия. Концепция Chicory: A Colorful Tale и правда звучит просто, но в игру быстро погружаешься каждой клеточкой тела. А после финала чувствуешь дикое желание еще раз пережить это невероятное приключение.

2. Wildermyth

Это тактическая ролевая игра с процедурной генерацией. Звучит до боли знакомо — для полного набора не хватает разве что карточек. Однако на практике Wildermyth отличается от своих собратьев по жанру невероятной глубиной. В игре есть много уникальных героев и сотни навыков, которые позволяют экспериментировать с боевыми стилями в пошаговых стычках. Случайные события складываются в полноценную историю, а решения на протяжении кампании влияют на судьбу и умения персонажей.

Подчиненные игрока обладают характером и предпочтениями, а отношения между ними формируются на протяжении всего путешествия. И это далеко не полный список особенностей. Wildermyth также радует механикой старения, кооперативом и оригинальной бумажной стилистикой. Вместе перечисленные элементы формируют цельный проект, который достоин звания жемчужины своего жанра.

1. Road 96

Игра от создателей Valiant Hearts и Memories Retold не могла оказаться за бортом этого списка. Road 96 представляет собой процедурно-генерируемое приключение с безграничной вариативностью. В проекте рассказывается история о попытке безымянного главного героя покинуть авторитарную страну Петрию. Протагонист должен автостопом добраться до границы, но в Road 96 важна не цель, а путь.

Игроки встретятся с десятками шикарно прописанных персонажей и попадут в кучу необычных ситуаций. При прохождении придется постоянно принимать решения, которые обязательно повлияют на судьбу новых знакомых и, может, даже целой страны. А главное, что каждое путешествие в Road 96 будет одинаково увлекательным и волнительным.

Назар Степорук