Заражение не остановить, все умрут через 12 дней. Рецензия на Pathologic 2

Pathologic 2 – это ремейк небезызвестной игры "Мор" (2005 год) от студии Ice-Pick Lodge. В отличие от оригинала, ремейк разделен на три части. Первая из них вышла в 2019 году на ПК. В марте 2020 релиз Pathologic 2, вместе с дополнением "Мраморное гнездо", состоялся на PlayStation 4.

В целом, это прекрасная игра, которая оставляет очень противоречивые впечатления. О дополнении поговорим в другом материале, а пока сосредоточимся на первой части и истории доктора Артемия Бураха или, если хотите, Гаруспика.

От судьбы не уйдешь

Начинается игра с финала. С последнего, двенадцатого дня. На улицах Города-на-Горхоне солдаты расстреливают и сжигают зараженных. Кругом кровь, гробы, трупы, маленькие детишки одни бродят по темным улицам. Вы мчитесь в собор, чтобы уговорить начальство не уничтожать город и дать еще хотя бы один день на производство лекарства. И все безрезультатно…

Но вдруг вы получаете еще один шанс. Будто сама смерть возвращает вас в начало пути, чтобы доказать, что судьбу не изменишь.

И вот, день первый. Вы - доктор Артемий Бурах, получив тревожное письмо от своего отца Исидора, едете на поезде из столицы в степной Город-на-Горхоне. Надо сказать, это даже не плацкарт, а товарный вагон, в котором куча хлама и очень странный попутчик. Он путешествует в гробу и предлагает сыграть в кости. Поездка прерывается мрачными видениями. В одном из них Артемий не успевает спасти больную девочку. Казалось бы, он только выбежал во двор набрать малышке воды, а, вернувшись, обнаружил ее мертвой, и со странным существом у кровати.

По прибытии ситуация не проясняется. Наоборот, все становится только запутаннее. Возле вагона на Артемия нападают трое местных. Защищаясь, он убивает их. И вскоре выясняется, что весь город ищет его. Ведь теперь Артемий - убийца. И, по слухам, он убил не только этих троих, но и собственного отца – очень уважаемого человека и единственного врача в городе.

Дело принимает крутой оборот и мешкать не стоит. Тем более, жители здесь странные - степной народ со своими обычаями и поверьями. Вот, трое забили девушку до смерти, решив, что она Шабнак – чучело из костей и глины, которое принимает женский облик и убивает людей. А при свете дня оказалось, что это просто девушка. И теперь стоят они возле нее и чешут затылки, не зная, что делать.

В Городе есть старые знакомые Артема. Они верят ему и могут хоть немного прояснить ситуацию. Еще к герою дружелюбно относятся степные существа Одонги. В основном, они обитают в степи, но в городе, к примеру, заведуют лодочными станциями, и могут вас быстро доставить по воде в разные районы, если, конечно, у вас будет достаточно ногтей, чтобы заплатить им.

Но из-за преследования местных, город исследовать тяжело, а потому сначала нужно решить вопрос с алиби и доказать свою непричастность к смерти отца. Интересно, что многие поступки в игре уводят героя в сторону серой морали. К примеру, на улице Артемий встречает детей, они говорят, что троих их друзей отравили, и нужен доктор, который их спасет. Артемий бежит к складам, где, по словам детей, должны быть их друзья, но находит там других абсолютно здоровых беспризорников. Оказывается, трое отравленных – это собаки, которых воспитывали дети. И они уже умерли. А отравил их другой парнишка, который убежал в степь за городом. Дети хотят отомстить и убить парня. Герой находит его и выясняет, что мальчик действительно отравил собак, потому что хотел причинить боль банде беспризорников, ведь те, по его словам, явно не ангелы. Но еще парень говорит, что видел, как Артемий приехал на поезде и на него напали. А, значит, он свидетель и может доказать непричастность Артемия к смерти отца. Герой решает не сдавать парнишку и просит, чтобы тот рассказал всем о том, что видел.

Вскоре обвинение с Артемия снимают, но проблем становится больше. В городе происходит вспышка чумы и довольно быстро она перерастает в эпидемию. Каждый день появляются новые зараженные, которые могут в любой момент умереть. А у главного героя не так много времени спасти Город. Ведь на все было отведено двенадцать дней. А теперь их осталось еще меньше.

В качестве доктора вам нужно лечить людей. Но игра довольно быстро дает понять, что от смерти всех не спасти. К тому же, лекарства дороги и сложны в производстве, а значит придется постоянно решать, кому их можно дать, а кому - нет. Вылечили незнакомца – теперь нечем лечить старого приятеля. Отдали лекарство знакомому – нечем спасти себя от заразы. Так и слышится предостережение игры о том, что судьбу не изменишь.

Вообще, сюжет и его подача – это лучшая часть игры. А потому не хочется слишком много о нем рассказывать, чтобы не портить впечатление от прохождения. Еще очень сильно цепляет атмосфера здешнего мира. Но вот техническое исполнение Pathologic 2 и некоторые геймплейные механики вызывают вопросы. И о них лучше поговорить заранее.

Голод, драки и заборы

Как и у любого человека, у Артемия есть несколько жизненно важных параметров, за которыми в игре нужно постоянно следить – это иммунитет, голод, жажда и усталость. С иммунитетом понятно, все-таки мы в эпицентре эпидемии и следует беречь свое здоровье. Усталость снимается сном. Но вот голод! Ощущение такое, будто Артемий привык жрать в три горла. И, пробежав всего пару кварталов, приходится искать какой-нибудь сухарь или вареное яичко.

И если с жаждой немного легче, потому что разработчики расставили по городу колонки с водой, то с едой дела обстоят иначе. Не во всех районах Города вам будут рады, а значит торговцы не захотят с вами обмениваться. И если в различных сундуках на улицах будет пусто, то придется обносить дома местных или же нападать на прохожих в поисках куска хлеба. Это отразится на репутации, и к вам могут начать относиться плохо, а значит и в этом месте не будет возможности легально получить еду, и, как следствие, придется снова устраивать грабеж. Но выход есть: можно выделить для себя один район, где будете грабить и добывать себе еду, а в остальных вести себя как добрый доктор. Правда, с точки зрения морали, решение так себе.

К тому же, отбирать еду у прохожих не так-то просто. Камнем преткновения здесь служит боевая система. В целом, Pathologic 2 заслуживает приза за самую кривую боевку. Особенно страдать из-за нее приходится в начале игры, когда из всего оружия у вас - ржавый скальпель и кулаки. Кулачные бои тут доведут до истерики даже бывалого фаната Dark Souls. У вас есть блок и пара ударов, один из которых может пробить защиту противника. Анимации этих ударов настолько нелепые, что напоминают пьяную потасовку, выйти живым из которой можно только если драться один на один. А такое случается не всегда.

В одном из районов игра сразу заявила, что Артемия тут ненавидят. За поворотом мы наткнулись на троих местных, которые быстро забили нас до смерти. После загрузки решено было отловить их по одному, но не вышло. Кто-нибудь еще прибегал и дело заканчивалось печально. Тогда мы попробовали обходить их, но и тут фиаско – они оказались сообразительными и легко замечали Артемия. Спустя полчаса мы бросили эту затею и, сделав крюк через другой район, пошли выполнять свое задание.

Одна из главных причин, по которой пришлось долго сражаться с троицей местных мужиков, была в том, что они были на кратчайшем пути к цели нашего задания. Город поделен на районы, а те, в свою очередь, обнесены заборами. Даже между разными домами в районах есть ограды. И перелезть эти препятствия невозможно. Только обходить. Со временем вы начнете привыкать к этой особенности и даже без подглядывания в карту будете знать, где именно есть проходы между районами. Но это все равно очень странное геймдизайнерское решение, от которого веет играми 15-летней давности. И, к сожалению, это не единственный привет из прошлого.

Техническое исполнение

У Pathologic 2 была непростая судьба. В 2014 году ребята из студии Ice-Pick Lodge запустили на Kickstarter кампанию по сбору средств на ремейк своей игры "Мор". Они обещали улучшить графику, расширить город, усовершенствовать ИИ противников и модель поведения болезни. Процесс разработки шел долго, но в Pathologic 2 им удалось реализовать обещанное. Хотя лучше бы они потратили средства на более качественное техническое исполнение.

Первое, что буквально бросается в глаза – это текстуры, которые грузятся на лету. Секунду назад была голая стена, теперь же на ней появились трещины и царапины. Или пятна крови, которые неожиданно появляются на белоснежной больничной койке. Но на это еще можно закрыть глаза.

Чуть хуже обстоят дела с озвучкой. Ограниченный бюджет дал о себе знать практически в первой сцене игры. Артемий появляется в агонизирующем городе и слышит крик. Это буквально один звук, который постоянно повторяется. Хотелось побыстрее убежать на другую локацию, лишь бы не слышать его. Что мешало разработчикам записать разные крики – загадка.

Диалоги в игре также не озвучены. В основном, мы их читаем. Но есть стандартные фразы, которые персонажи произносят, когда с ними начинаешь говорить. Очень напоминает "Корсары 2". Только те вышли 17 лет назад. А в 2020 году такое выглядит странно. Но это, скорее, особенность игры, и она не очень мешает прохождению.

А вот самая главная проблема Pathologic 2 – это бесконечные загрузки. Вы заходите в дом и начинается загрузка. Вы подходите к мосту, чтобы перейти на другую стороны реки - начинается загрузка. Вы идете по пустырю, окруженному четырьмя домами и деревом, и, вдруг, через пару шагов начинается загрузка! При том, что после нее ничего нее поменялось, вы также продолжаете идти по пустырю… В современных играх такого давно не встречалось.

Играть или не играть

И все же, в Pathologic 2 обязательно стоит сыграть. Особенно тем, кто не знаком с оригиналом. Здесь уникальная атмосфера и очень тонко вплетенный сюжет, который увлекает, заставляя забыть о всех технических недостатках. Местами игра напоминает театральную постановку, а местами очень мрачную притчу. И это - как глоток свежего воздуха в череде шаблонных блокбастеров. Игра однозначно заслуживает внимания, особенно сейчас, когда за окном бушует настоящая эпидемия.

И после прохождения, с большой вероятностью, вам захочется окунуться в дополнение - "Мраморное гнездо". Там предстоит взглянуть на историю глазами другого доктора, который тоже пытается спасти город от заразы.

Оценка УНИАН 7/10

Сергей Коршунов