Вы будете страдать. Рецензия на игру Nioh 2

Три года назад авторы файтинга Dead or Alive выпустили суровую экшн-РПГ с демонами, духами и воюющими провинциями феодальной Японии. Nioh не стала шедевром, но получила хорошие отзывы, особенно от любителей игр в стиле Dark Souls. И вот сегодня, 13 марта, на PS4 студия Team Ninja выпустила вторую часть. На агрегаторе рецензий Metacritic игра уже получила 86 баллов от критиков и 7,7 – от игроков. Мы же не стали полагаться на чужие отзывы и решили составить свое мнение об игре.

О чем Nioh 2

Первое, что стоит понимать, Nioh 2 – это не продолжение, а приквел к оригинальной игре. Поэтому, даже если вы не знакомы с первой частью, то можете смело играть во вторую. А смелость вам пригодится, ведь вы окажетесь в 1550-х годах, в Японии, земли которой заполонили жуткие демоны и духи ёкай. Играть предстоит за Хиде – бродячего наемника, который, по совместительству, оборотень. Он, то есть вы, наполовину человек, а наполовину демон. На своем пути вам предстоит встретить странствующих торговцев, милых духов-хранителей и злых мистических существ. А также отправиться на поиск камней духа и даже поучаствовать в объединении Японии.

Трейлер Nioh 2

Но сначала нужно освоить нововведения. И первое из них – это редактор персонажа. Его разработчики из Team Ninja добавили по просьбе фанатов. Здесь можно выбрать пол своему герою и настроить внешность. К примеру, подобрать размер груди, цвет глаз или прическу: длинный хвост или же прямую челку. Герой может быть гладко выбрит или носить бороду. Лихих казацких усов в шаблонах не нашлось, поэтому мы остановились на легкой щетине.

Тут же можно настроить внешний вид демонического облика, герой-то у нас оборотень. Но для облика демона предусмотрено намного меньше изменений – в основном, разрешают подправить прическу и выбрать подходящие рога. Мы выбрали оленьи, как минимум, потому, что это красиво.

Далее нас отправляют обучаться основам самурайского боя. На небольшой локации можно опробовать разное оружие – от классической катаны до двойных топоров и глефы, которая трансформируется в копье, косу или пилу. Здесь же следует определиться с одним из трех демонических обликов и обучиться паре-тройке комбинаций. В дальнейшем можно будет прокачивать умения и открывать новые комбо. Ведь именно геймплей, а не сюжет поставлен здесь во главу угла.

Никакой пощады

Еще первая Nioh была эдаким аналогом Dark Souls, но с более глубокой боевой системой. Вторая тоже не стала исключением. Тут те же три боевых стойки: верхняя, нижняя и средняя. Много оружия и еще больше комбинаций, контратак, захватов, заклинаний, умений перевоплощаться в демона. А еще здесь очень много боли и страданий.

Игра сходу дает понять, что церемониться тут ни с кем не будут. В первой же локации, прямо за поворотом, нам встретился здоровенный рогатый демон, который с огромной дубиной патрулировал поляну. После пяти попыток с ним сразиться, мы предприняли еще пять, а потом… попробовали позвать на помощь. Благо, тут есть такая возможность. Но, чтобы призвать реального игрока, нужно заплатить, а так как в начале игры мы на мели, пришлось воспользоваться внутриигровым советом: тихонько обойти чудище стороной. Хотя, стоит признать – избежать боя получается далеко не во всех случаях.

Вскоре возле хижины была замечена цель поменьше – два заморыша гаки. Расправиться с ними – плевое дело. И все бы ничего, если бы наш герой не был бы, ну, очень уставшим. В игре есть Ки – шкала энергии, которая расходуется буквально за три-четыре удара. И если энергия кончилась, то герой просто останавливается и даже не может уклониться от атаки. У соперников тоже есть такая шкала, и она тратится, когда они получают урон. Так вот, пока наш герой перекуривал над недобитым врагом, подбежал второй гаки, сожрал первого и стал здоровенным уродцем, который забил нас насмерть. А в Nioh, если умираешь, отправляешься к последней контрольной точке – алтарю. Сохраняться перед битвой нельзя. И, значит, если вас убили, нужно снова проходить весь путь от алтаря, возле которого было последнее сохранение.

А еще, в случае смерти вы теряете амриту – ресурс, с помощью которого нужно прокачивать свой уровень. Амрита будет лежать на том месте, где вас убили. И, возродившись, нужно будет ее забрать. Заработать еще очков для прокачки можно, убивая врагов.

Кроме того, с убитых соперников частенько выпадают различные предметы, в том числе доспехи, оружие, лекарства и прочий хлам. Важно знать, что предметы после гибели героя не пропадают – хоть какая-то радость!

И еще одна приятная мелочь: враги-люди, в отличие от демонов, не испускают мистические лужи, которые замедляют восстановление вашей выносливости. Поэтому с людьми сражаться легче. Но только на первый взгляд. Если соперников несколько, то они не будут подходить по одному, а нападут вместе. И пока вы будете сражаться с двумя, третий расстреляет вас огненными стрелами. Так что победа быстро сменится поражением.

Конечно, в бою можно лечиться. Но анимация лечения в игре выглядит максимально нелепо. Жмете на кнопку, чтобы "похиллиться", герой бросает все, выпрямляет осанку и, вальяжно шагая, начинает что-то жевать – и это прямо в пылу битвы! В ту же секунду какой-нибудь Мезуки с головой коня успевает так надавать нашему полу-демону по рогам, что тот вмиг отбрасывает копыта.

Цена страданий

В целом, дизайн локаций в Nioh 2 не блещет разнообразием. Бежать вы можете только там, где проложены тропы, обойти или срезать ненужный участок вряд ли выйдет. А еще герой не умеет плавать, так что в реку лезть не стоит. Хотя и тут можно найти плюс – враги тоже погибают в воде, и если драка проходит, например, на мосту, то можно попытаться сбросить соперника в воду.

В остальном же все достаточно однообразно – вы бежите по локации, убиваете врагов, а потом доходите до босса и долго пытаетесь его убить. И так все время.

Основная особенность Nioh 2 – это бои. Но и они не всем придутся по вкусу. Любители "соулслайк-игр" оценят, а вот более казуальные геймеры - вряд ли. Но только после получасового напряженного боя, уворотов, контратак и яростных комбо, когда враг падает замертво – чувство счастья просто переполняет. Кажется, что ты только что совершил настоящий подвиг! И именно ради этого стоит играть в Nioh 2.

Оценка УНИАН 8/10

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Сергей Коршунов