Half-Life: Alyx / store.steampowered.com

Тренды игровой индустрии. Сможет ли Half-Life: Alyx зародить моду на виртуальную реальность

Сергей Коршунов
17:27, 12 марта 2020
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В этом месяце в мире гейминга произойдет долгожданное событие. Выйдет Half-Life: Alyx. Это все еще не третья часть Half-Life, а отдельная история персонажа Аликс Вэнс. Но даже эту игру фанаты ждали больше 10 лет. Когда-то Half-Life изменил жанр шутеров и задал тренд на сюжетные "стрелялки". Теперь же Valve пытается зародить моду на VR-игры, так как Alyx предназначен только для шлемов виртуальной реальности. В этом материале мы попытаемся понять, удастся ли Half-Life: Alyx привлечь интерес к VR-играм.

Half-Life: Alyx / store.steampowered.com

Half-Life 2: Episode Two вышла в 2007 году и стала последней игрой в серии. И это при том, что был заявлен еще и Episode Three, но его релиз все время откладывался, а вскоре Valve и вовсе перестала говорить о нем. Тогда же появились мемы про то, что глава студии, Гейб Ньюэлл, не умеет считать до трех. И дальнейшие проекты Valve только усиливали это впечатление: Portal, Left 4 Dead, Team Fortress, Dota – ни одна из этих игр не получила третью часть.

Но больше всего фанаты ждали именно продолжение Half-Life. Ведь это была не просто хорошая игра, а знаковая. Первая часть про Гордона Фримена серьезно повлияла на жанр шутеров от первого лица. Она показала, что у таких игр может быть интересный сюжет, и что подавать его игроку нужно через геймплей. Без видеовставок и прочих подобных приемов. Развитие сюжета происходило при помощи заскриптованых сцен, функционирующих внутри игрового процесса. Это позволяло почувствовать себя непосредственным участником событий.

Кадр из Half-Life / скриншот

Достижением второй части стал игровой движок Sourse. Он позволял сделать в игре хорошую анимацию персонажей, продвинутый искусственный интеллект противников, шейдерный рендеринг и реалистичную физику, благодаря чему был достигнут невиданный уровень взаимодействия пользователя с внутриигровым миром. Даже некоторые современные игры, такие как Titanfall 2 и Apex Legends работают на модифицированных движках Sourse.

Half-Life 2 / store.steampowered.com

Каждая новая часть Half-Life брала новые рубежи и задавала новые стандарты для игр. И вот, спустя 13 лет, Valve решили выпустить свою первую игру для шлемов виртуальной реальности. Этой игрой стала Half-Life: Alyx, релиз которой состоится 23 марта. Но удастся ли ей привлечь интерес к VR-играм, если в этой нише уже долгие годы не выходило действительно серьезных проектов?

Как развивались VR-технологии

Очки и шлемы виртуальной реальности, такие как Virtual Boy, стали появляться еще в 90-х. Но технологии тогда не позволяли отображать достойную картинку. И выиграть в таких устройствах можно было разве что катаракту.

Virtual Boy не крепился на голову, а стоял на подставке / showmetech.com

На какое-то время разработчики забросили попытки навязать игрокам новый вид гейминга, пока в 2012 году не появился студент Палмер Лаки со своим шлемом Oculus Rift. Палмер оказался тем еще счастливчиком, ведь о его устройстве положительно отозвались почти все корифеи игровой индустрии – от Криса Робертса и Тима Суини до Клиффа Блежински и Гейба Ньюэлла, создателя Half-Life. А автор Doom, Джон Кармак, и вовсе примкнул к Палмеру, чтобы вместе доводить прототип шлема до ума.

Слева Палмер Лаки, а Джон Кармак по центру со шлемом в руках / engadget.com

В 2013 году началась настоящая VR-лихорадка. Кто-то пророчил наступление эры нового гейминга, который в корне изменит игровую индустрию, а кто-то говорил, что игроков в шлемах укачивает и это будет полный провал. Так или иначе, но про Oculus Rift говорили все. Еще через год компанию Oculus VR за 2 миллиарда долларов выкупила Facebook. Для других крупных компаний это стало сигналом, что игровой мир на пороге виртуальной революции. И все тут же бросились создавать собственные VR-шлемы. В числе прочих были картонные девайсы от Google и нафаршированные датчиками монстры от HTC и Valve.

шлем HTC Vive / скриншот из трейлера

Вот только революции не случилось по двум причинам. Во-первых, самые топовые устройства стоили, что твой iPhone. А, во-вторых, играть в них было не во что.

Получился замкнутый круг. Разработчики видят, что технология хоть и перспективная, но дорогая, поэтому аудитория владельцев VR-шлемов маленькая. А значит нет смысла вкладываться в создание больших и качественных VR-проектов, и можно обойтись маленькими техно-демками. Игроки же, в свою очередь, видят хоть и интересную, но все же дорогую технологию. А покупать ее ради маленьких демо или простеньких инди не хотят. По-настоящему же крупных проектов, так называемых системселлеров, ни у одного девайса нет.

Именно этот порочный круг и решила разорвать Valve. Тем более, что у компании есть все, чтобы это сделать. Она является и студией-разработчиком, и издателем, и имеет собственный VR-шлем – Valve Index.

Сможет ли Valve изменить правила игры?

До Index компания Valve вместе с HTC работала над шлемом Vive. Потом разработчики решили сосредоточиться на собственном устройстве. Index вышел в июне 2019 года. И на сегодня этих шлемов было продано почти 150 тысяч штук. Из них 103 тысячи – после анонса Half-Life: Alyx. Это хороший маркер, который показывает интерес аудитории к конкретной игре. Но 150 тысяч устройств – это все еще очень маленькая цифра. Для сравнения, шлемов PlayStation VR было продано уже более 5 миллионов штук.

Шлем Valve index / valvesoftware.com

Однако у Valve есть пара козырей в рукаве.

Во-первых, компания не стала ограничиваться собственными девайсами. Half-Life: Alyx будет доступна также для шлемов Oculus Rift, Oculus Quest, Vive и прочих, совместимых с платформой SteamVR. А, к примеру, шлемов Oculus Quest за тот же четвертый квартал 2019 года было продано 317 тысяч штук. То есть аудитория у игры намного больше, чем кажется на первый взгляд.

Но самое главное – это сама Half-Life: Alyx. Игра выглядит как готовый продукт, а не очередная техно-демка. В ней потрясающая графика, сюжет на 15 часов, а также интересный геймплей. Это резко контрастирует с большинством проектов для шлемов виртуальной реальности.

Кадр из Half-Life: Alyx / store.steampowered.com

Для примера можно посмотреть на то, что делает Sony со своим PS VR. Это та самая компания, которая владеет правами на комиксы о Человеке-пауке. После успеха совместных с Marvel фильмов «Человек-Паук: Возвращение домой» и «Вдали от дома», Sony выпускает по их мотивам одноименные игры для PS VR. И выглядят они немногим лучше мини-игр для VR из торговых центров, где можно кататься на американских горках. И уж тем более они меркнут на фоне Spider-Man (2018) от студии Insomniac, которая вышла на той же PS4, но не для шлемов виртуальной реальности.

Кадр из Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience / store.playstation.com

Поэтому Half-Life: Alyx так выгодно отличается от всего, что мы видели на VR за последние годы. Более того, Valve позаботились об игроках, которым виртуальная реальность будет в новинку. В первых геймплейных роликах можно было заметить странное управление в игре. Там для передвижения персонажа приходилось кликать на поверхность и буквально телепортироваться.

Геймплей Half-Life: Alyx

Это очень бьет по погружению. Но разработчики специально оставили такой способ управления именно потому, что многих пользователей от стандартного перемещения в виртуальной реальности может начать укачивать. Естественно, что для опытных геймеров классическое перемещение оставили. Valve просто дали выбор. И это еще раз показывает, что они очень аккуратно подходят к этой технологии, ведь у них всего один шанс. Если игра провалится, то ни о каком прорыве в индустрии, а уж тем более о третьей части Half-Life, и речи не будет.

Трейлер Half-Life: Alyx

Впрочем, Half-Life: Alyx обречена на успех. Слишком долго игроки ждали хоть какое-то продолжение серии. Так что поднятый ажиотаж подстегнет продажи игры. К тому же, сама Alyx выглядит уж очень хорошо, особенно как для VR-проекта. А ее успех спровоцирует другие студии больше вкладываться в проекты для виртуальной реальности.

Кадр из игры Half-Life: Alyx / store.steampowered.com

Но настоящий тренд на VR игра вряд ли запустит. Ведь главная проблема никуда не уйдет: шлемы все еще стоят очень дорого. Это основной сдерживающий фактор для геймеров. Уж если игроки считают, что стоимость консоли выше 400 долларов – это дорого, то шлемы за тысячу долларов они точно массово покупать не станут.

Поэтому Half-Life: Alyx – это только очередной шаг на пути к популяризации VR-игр.

Сергей Коршунов

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