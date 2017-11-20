Китай рассматривает Украину как площадку для экспорта в ЕС - торгпред

Китай рассматривает Украину как площадку для экспорта продукции в Европейский Союз, а также рассчитывает на импорт украинских товаров, в частности продуктов питания и промышленной продукции.

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Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook по результатам заседания межправительственной подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Китай рассматривает Украину как страну, из которой можно поставлять продукцию на рынок ЕС", - сообщила торгпред.

По словам Микольской, Китай также готов импортировать готовые продукты питания, овощи, фрукты, товары машиностроения с использованием уникальных технологий, специальную автомобильную технику, крафтовую продукцию и одежду.

"Наши товары пользуются спросом, так как они качественные и поставляются по конкурентной цене с использованием электронной коммерции. Есть большой интерес к интенсификации сотрудничества с украинским МСБ (малым и средним бизнесом - УНИАН)", - подчеркнула торговый представитель.

Микольская сообщила, что в ходе заседания межправительственной комиссии стороны обсудили важные вопросы двухстороннего сотрудничества.

"Обсудили много важных вопросов: от увеличения торговли между Украиной и Китаем, и привлечения инвестиций в проекты в сфере аграрной переработки и производства продуктов питания, производства промышленных товаров для экспорта, и до "зеленой энергетики", - написала торгпред.

Как сообщал УНИАН, Украина и Китай на прошлой неделе провели заседание правительственной подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и подписали протокол об инвестиционных программах, а также об увеличении объемов торговли.

Китай входит в десятку государств – крупнейших торговых партнеров Украины. Крупнейшей статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие. В конце 2016 года Украина и Китай вели предварительные консультации о возможности формирования зоны свободной торговли между странами.

Инициатива Китая "Один пояс – один путь" предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй ранее отмечал, что этот проект немыслим без Украины.