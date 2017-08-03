В директоратах при министерствах хотят установить зарплаты в 50-70 тысяч гривень

Председатель национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко заявляет, что заработные платы в директоратах при министерствах планируется установить на уровне 50-70 тыс. грн.

Об этом он заявил во время круглого стола в УНИАН в рамках совместного с Представительством Европейского Союза в Украине проекта #EUkraine на тему: «Кадровая революция власти: как Правительство будет набирать новых специалистов-реформаторов и искать пути сделать систему более эффективной».

«Что касается мотивации, конечно, одна из ключевых - заработная плата. Поэтому сегодня принято принципиальное решение, что учитывая особую ответственность, особые ожидания от этих людей должна быть создана соответствующая мотивация и заработная плата должна быть конкурентной на рынке. Поэтому те расчеты, которые у нас сегодня есть совместно с Министерством финансов в среднем (потому что это зависит от стажа, от других моментов), но в целом можем говорить, что руководитель директората будет иметь около 70 тыс. грн заработную плату, руководитель экспертной группы в директорате - чуть больше 60 тыс. и государственный эксперт, работающий в директорате, - примерно 50 тыс. грн», - рассказал Ващенко.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал намерение привлечь в правительственные структуры 1000 молодых кадров для повышения эффективности государственного управления.

Правительство планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы.

При министерствах уже введен институт госсекретарей - он, по плану, разведет политические и административные функции руководителей ведомств. В дополнение к этому планируется дополнить каждое министерство так называемыми генеральными директоратами, которые, в свою очередь, будут делиться на управления и отделы и административно подчиняться госсекретарю министерства.