Украина уже исчерпала квоты на беспошлинный экспорт в ЕС пшеницы, сахара и курятины

Украина полностью исчерпала годовые квоты на 2017 год на беспошлинный экспорт в страны Европейского Союза по девяти группам товаров, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

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Так, согласно сообщению, наша страна полностью использовала квоты на поставки в ЕС меда, сахара, круп и муки, обработанных томатов, виноградного и яблочного соков, курятины, а также зерновых – пшеницы, кукурузы и ячменя.

"По данным Европейской комиссии, по состоянию на начало июля 2017 года Украина выбрала квоту на беспошлинный экспорт ячменя, ячменной муки и гранул и закрыла основную квоту на второй квартал по курятине. Таким образом, уже полностью использованы квоты на беспошлинный экспорт по 9 группам товаров", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, квота на беспошлинный экспорт солода и пшеничной клейковины уже исчерпана на 98%.

В ассоциации отметили, что по сравнению с прошлым годом динамика закрытия квот значительно ускорилась.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине дополнительные торговые преференции. В соответствии с достигнутыми договоренностями, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тысячи тонн, томатов обработанных - 3 тысячи тонн, пшеницы - 65 тысяч тонн, кукурузы - 625 тысяч тонн, ячменя - 325 тысяч тонн.

Совет Европейского Союза примет решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций 17 июля.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года.

По данным представительства ЕС, украинский экспорт в Европейский Союз в 2016 году вырос на 3,7%, что демонстрирует эффективность зоны свободной торговли.