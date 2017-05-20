Мингарелли: Украина должна создавать свой собственный бренд, чтобы стать известной на западе Европы

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли подчеркивает, что Украина должна создавать свой собственный бренд, чтобы стать известной на западе Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время публичной дискуссии на тему: «Культурная дипломатия: пути к взаимопониманию».

"Нет сомнения, что Украина остается неизвестной в Западной Европе. Нет сомнения относительно этого", - подчеркнул Мингарелли.

Читайте такжеВ Украине создали всеукраинскую сеть добропорядочного бизнеса для борьбы с коррупцией

По его мнению, это связано с историей Украины, которая на протяжении многих веков страдала от внешних вторжений, а также с дезинформационной кампанией, которая "осуществляется некоторыми вашими соседями".

"Но я уверен, что существуют способы, чтобы попытаться решить эту проблему", - добавил Мингарелли.

По его убеждению, "Украина должна развивать комплекс мер, чтобы лучше продать свой бренд за границей". В этой связи он акцентировал внимание на особом значении культуры.

"И именно поэтому я уверен, что это соответствует вашему большому интересу оказывать поддержку ряду совместных мероприятий между украинскими и западноевропейскими деятелями культуры для обеспечения более широкого участия украинских деятелей культуры в программах обменов, которые развивает Европейский Союз", - заметил посол.

Также он считает, что Украина должна предпринять соответствующие шаги, чтобы украинские деятели культуры могли участвовать в рамках программы «Креативная Европа».

Мингарелли подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал, но он не используется.

Читайте такжеУкраинцы диктуют мировую моду на керамическую плитку (видео)

"В меньших странах в рамках Европейского Союза каждый год миллионы евро используются для содействия развитию культурного взаимодействия, мероприятий культуры и событий, а здесь в Украине - почти ничего. Это ситуация, которая не является нормальной", - добавил дипломат.

Мингарелли сказал, что Евросоюз удваивает свои усилия для развития совместных культурных мероприятий, и подчеркнул, что большая ответственность лежит на украинцах, как на представителях власти, так и на деятелях культуры.