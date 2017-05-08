Путешествие в ЕС в украинском доме на колесах - уже реальность: мастера из Борисполя создают уникальные автодома (видео)

До обещанного безвиза остались считанные дни, а это значит, что скоро украинцы смогут свободно путешествовать по Европе. Почему бы это не сделать на собственном доме на колесах?

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Спальня, кухня, душевая - и все это внутри автомобиля. Дома на колесах на любой вкус создают украинские мастера из Борисполя. Отец и сын - Геннадий и Александр Шевченко - владельцы компании Camper Master.

Они взялись за создание автодома в 2010 году. На производство одного такого автомобиля уходит около полугода, в зависимости от "фарша". За 7 лет работы компания построила уже 14 таких "кастенвагенов".

Самый дешевый вариант компания может предложить от 500 долларов, но цена может зашкалить и за 100 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, украинские бизнесмены занимаются специфической застройкой – строят домики на деревьях. Идею основательница дела привезла из-за границы, когда сама отдыхала в таком же домике.