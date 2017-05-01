Томатный бизнес: как вырастить овощи без нитратов и продавать их в Европе (видео)
Одно из крупнейших тепличных хозяйств Украины находится в Киевской области. Здесь на площади 48 гектаров за год выращивают тонны овощей, которые идут на продажу в Украине и за ее пределами.
В основном в теплицах выращивают томаты. Они лидеры продаж в Европе. Овощи экспортируют в Польшу, Германию, страны Прибалтики, Швеции, говорится в сюжете "Делай бизнес".
Инвестиции в такие теплицы колеблются от 1 до 4 миллионов долларов, но урожайность довольно большая – около 23 тысячи тонн овощей в год.
Читайте такжеМедики рассказали, кому нельзя есть помидоры
«Теплицы современные, высокие, по голландским технологиям, которые имеют и самую высокую урожайность, и качество продуктов лучше», - отметил директор логистического комплекса тепличного хозяйства Андрей Кулий.
Украинские томаты отвечают европейским требованиям, имеют определенный цвет, структуру, плотность, калибр. Сейчас компания продает почти 50 тысяч тонн овощей в год.