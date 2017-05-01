Томатный бизнес: как вырастить овощи без нитратов и продавать их в Европе (видео)

В основном в теплицах выращивают томаты. Они лидеры продаж в Европе. Овощи экспортируют в Польшу, Германию, страны Прибалтики, Швеции, говорится в сюжете "Делай бизнес".

Инвестиции в такие теплицы колеблются от 1 до 4 миллионов долларов, но урожайность довольно большая – около 23 тысячи тонн овощей в год.

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«Теплицы современные, высокие, по голландским технологиям, которые имеют и самую высокую урожайность, и качество продуктов лучше», - отметил директор логистического комплекса тепличного хозяйства Андрей Кулий.

Украинские томаты отвечают европейским требованиям, имеют определенный цвет, структуру, плотность, калибр. Сейчас компания продает почти 50 тысяч тонн овощей в год.