Украина является чемпионом мира по наличию стратегических документов по ведению бизнеса - Гройсман

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на втором Украинском форуме бизнеса в Киеве.

"Когда мы посмотрим на все графики нашей экономической жизни, мы имеем падение, испытания, нестабильность и все прочее. Но когда мы посмотрим на наличие стратегических документов в нашей стране – мы чемпионы мира. У нас есть очень много различных программ, есть очень много разнообразных работ, все они в своем роде уникальные. Но, к большому сожалению, у нас есть только одна проблема. Проблема в том, чтобы взять и сделать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190), наихудший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190).

По плану правительства, в текущем году наша страна может войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – в ТОП-20. Однако для этого необходимо принять значительный пакет законопроектов - более 30, часть из которых уже зарегистрирована в парламенте, а часть должна быть утверждена правительством.