"Звуковая революция": украинцы создали плеер, лучше iTunes (видео)

Это изобретение позволяет пользователям воспроизводить не только mp3-дорожки, но и не скомпресированные файлы, не теряя качества звука.

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Над разработкой плеера VOX работали целый год, в результате одна комната в офисе превратилась в звуковую лабораторию. Создатели заявили, что хотят разработать лучший плеер, чем iTunes.

"Сегодня они уверенными шагами завоевывают мир: VOX занимает первое место во всех крупных и платежеспособных магазинах Mac", - говорится в сюжете.