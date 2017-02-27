"Звуковая революция": украинцы создали плеер, лучше iTunes (видео)
10:21, 27 февраля 2017Евробизнес
1408
Украинцы осуществили звуковую революцию и создали медиаплеер, который способен передать все тонкости музыкальной феерии.
Украинцы разработали уникальный плеер / Скриншот
Это изобретение позволяет пользователям воспроизводить не только mp3-дорожки, но и не скомпресированные файлы, не теряя качества звука.
Читайте такжеЖизнь украинцев в Польше: только 15% работников имеют соцгарантии уровня местных жителей
Над разработкой плеера VOX работали целый год, в результате одна комната в офисе превратилась в звуковую лабораторию. Создатели заявили, что хотят разработать лучший плеер, чем iTunes.
"Сегодня они уверенными шагами завоевывают мир: VOX занимает первое место во всех крупных и платежеспособных магазинах Mac", - говорится в сюжете.
Украинцы сделали лучший плеер, чем iTunes
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter