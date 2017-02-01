Невыполнение законов: представитель миссии ЕС о проблеме Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности

Об этом в ходе круглого стола в УНИАН сказал руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Николас Бердж.

«Проблема Украины не в том, что нет нового законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, а в том, что существующее законодательство, а оно вполне приемлемое, не выполняется. Правоохранительные органы, таможня, судебная система – не выполняют свою работу в сфере защиты прав интеллектуальной собственности на должном уровне, сказал Бердж. – В Украине много молодых людей, умных и образованных, с прекрасными идеями, но они вынуждены покидать страну, потому что не чувствуют защиты. То же самое и с инвесторами. Они не спешат вкладывать средства в отрасли hi-tech, потому что нет уверенности в том, что интеллектуальные права будут должным образом защищены. Поэтому Украине нужна твердая политическая воля, чтобы эти вопросы были признаны и разрешены».

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Как сообщал УНИАН, защита прав интеллектуальной собственности в Украине является одном из наиболее проблемных вопросов, требующих системных государственных решений – как на уровне правительства, так и на уровне парламента. Украина входит в десятку стран, где права интеллектуальной собственности соблюдаются хуже всего, и этот процесс требует постоянного мониторинга.

Министерство экономического развития и торговли Украины как ключевой орган, курирующий сферу защиты интеллектуальной собственности, намерен сформировать единый орган защиты прав интеллектуальной собственности – Офис интеллектуальной собственности, который объединил бы функции формирования политики в этой сфере, охраны собственности и проведения экспертизы.