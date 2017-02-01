Минэкономразвития рассчитывает создать единый орган защиты прав интеллектуальной собственности

Об этом в ходе круглого стола в УНИАН сказала директор департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Минэкономразвития Украины Елена Минич.

«Это будет орган, который будет реализовать политику и проводить экспертизу. Это законченный цикл, где выдаются охранные документы, проводится экспертиза. Орган будет создаваться на базе организации «Укрпатент». То есть, к охранной функции будет добавлена функция проведения политики - так, как это сделано везде в мире», - сказала Минич.

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Вместе с тем, она затруднилась назвать сроки создания такого Офиса, поскольку этот процесс зависит от формирования и принятия необходимой нормативной базы.

Ранее Минич сообщила, что Министерство экономического развития и торговли Украины призывает Верховную Раду Украины рассмотреть и принять уже подготовленные проекты законов о защите прав интеллектуальной собственности, поскольку отсутствие нормативной базы тормозит проведение реформы в этой сфере.