Маршмэллоу украинского производства покоряет европейские и мировые рынки (видео)

Маршмэллоу иногда называют минизефиром.

Однако по составу он значительно отличается от него: если в зефире обязательно должны быть яблочное пюре и яичный желток, то состав маршмэллоу совершенно иной.

Так, он состоит из сахара, кристаллической глюкозы, патоки и глюкозного сиропа.

Интересно, что изначально этот продукт был лекарственным средством и использовался для лечения ангины.

От этого собственно и происходит его название.

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На предприятии «Лесная сказка» в Харькове готовить маршмэллоу начали совсем недавно, хотя находятся на рынке уже более 18 лет.

Получив рецепт из Нидерландов, наш производитель значительно улучшил качество продукта, сделав его абсолютно безопасным и полезным для потребителя.

«Мы не используем никаких консервантов, стабилизаторов и «ешек», - говорит исполнительный директор Елена Лазаренко.

Производят 2,5 тонны жевательного зефира.

"Производственную линию купили в Нидерландах почти за 1 млн. долларов", - говорит генеральный директор Вячеслав Гуляев.

Коммерческий директор предприятия рассказывает, что они экспортируют свой товар почти в 20 стран мира: Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию и др.

Также представители компании были на кондитерских выставках в Германии, России и Китае.