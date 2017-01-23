Журналисты узнали, как в Украине зарабатывают миллионы на кофе (видео)

Поэтому кофейные зерна в Украине могут стать весьма прибыльным бизнесом.

Виктор Шеременко, например, уже 5 лет делает бизнес на кофе. "Пришла в голову сумасшедшая идея - себе в машину вставить кофемашину", - рассказал он. От идеи до реализации мужчины разделяли 10 тысяч долларов стартового капитала. Чтобы найти деньги, он продал собственную машину.

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Зеленые зерна покупают в Европе у так называемых трейдеров, которые покупают плоды у фермеров "кофейного пояса" планеты.

В Украине много бразильского кофе, потому что он простой, но сейчас становится популярнее из Эфиопии и Кении.

В цепи от плантации до вашей чашки кофе задействованы около тысячи человек: фермеры, те, кто собирает урожай, и те, кто его обжаривает. Отмечается, что именно тепловое воздействие влияет на качество кофе.

Кроме больших заводов, кофе в Украине обжаривают еще около 500 компаний, и рынок продолжает развиваться.