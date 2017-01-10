ЕБА поддержала решение Нацбанка о снижении предельной суммы расчетов наличными

Решение Национального банка Украины о снижении предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц до 50 тыс. грн позволит увеличить количество безналичных расчетов, будет способствовать легализации доходов и снижению объемов теневой экономики.

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Об этом говорится в комментарии Европейской Бизнес Ассоциации относительно решения НБУ от 4 января, которым регулятор снизил потолок расчетов наличными для физлиц в 3 раза.

По оценкам ассоциации, данный шаг положительно повлияет на развитие сферы безналичных платежей в Украине.

«Мы и в дальнейшем будем продолжать работать над популяризацией безналичных расчетов и инновационных сервисов и услуг, которые сделают электронные платежи еще более доступными и удобными для пользователей», - отмечается в комментарии.

Ранее в поддержку решения НБУ выступили в Министерстве экономического развития и торговли, по предварительным подсчетам которого этот шаг позволит снизить долю теневой экономики.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение с 4 января снизить предельный уровень наличных расчетов между физлицами в 3 раза - до 50 тыс. грн.

С 1 сентября 2013 года в Украине действовали ограничения максимальной суммы наличных расчетов на уровне 10 тыс. грн - для расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня, 150 тыс. грн – для расчетов физических лиц с предприятиями (предпринимателями) в течение одного дня за товары (работы, услуги) и между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению.