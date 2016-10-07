Больше половины польских работодателей готовы нанимать украинцев на руководящие должности – эксперт

Около 60% польских работодателей готовы нанимать украинских трудовых мигрантов на должности среднего и высшего руководящего звена, сообщил на пресс-конференции председатель Польско-Украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота.

Читайте такжеПольша может стать "мостиком" для выхода украинских товаров на европейский рынок – эксперт

«Впервые наблюдается спрос на руководителей среднего звена. В планах работодателей есть поиск руководителей высшего звена. Около 60% польских работодателей смотрят на Украину (для поиска таких специалистов - УНИАН)», - сказал он.

Причиной этому, как отметил Пехота, является кадровый дефицит в Польше квалифицированных работников, так как многие польские специалисты уезжают в Западную Европу и скандинавские страны.

В то же время он сообщил, что около 20% польских работодателей рассматривают украинских трудовых мигрантов как работников, которых можно трудоустроить на худших условиях, чем своих граждан.

Как сообщал УНИАН, по мнению директора Института украинско-польского сотрудничества Юрия Карягина, создание профсоюза украинцев в Польше поможет повысить защиту прав, а также уровень оплаты труда трудовых мигрантов из Украины.

Эксперты оценивают количество работающих в Польше украинцев на уровне 800 тыс. – 1 млн человек, а по данным польской стороны таких трудовых мигрантов насчитывается 900 тыс. человек.