ЕС создаст венчурный фонд на 400 миллионов евро для развития новых проектов в Европе

Европейский Союз выделит 400 миллионов евро для создания венчурного фонда по поддержке европейских стартапов.

ЕС профинансирует 25% фонда, остальную сумму выделят частные инвесторы. Таким образом, общий размер фонда составит 1,6 миллиарда евро, сообщает ZN.ua.

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"В Европе нет проблем с созданием новых компаний, есть проблема финансирования их роста на начальном этапе. В результате, их покупают венчурные фонды из других частей мира", - заявил на всемирном Веб Саммите в Лиссабоне еврокомиссар по исследованиям, науке и инновациям Карлос Моэдас.

По его словам, венчурный фонд позволит компаниям не только начинать свою деятельность в Европе, но и бурно развивать свой бизнес, не покидая континента.