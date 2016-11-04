Во Львовской области при участии президента открыт завод, где будут производить кожаные чехлы для Audi и BMW

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, Порошенко пообщался с производителями и назвал открытие этого предприятия «ярким символом возрождения Украины».

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«Несмотря на агрессию, которая началась два года тому назад, Украина в 2016 году начала демонстрировать восстановление экономики и экономический рост», - подчеркнул президент.

При этом он отметил, что «если в 2014 году много иностранцев имели сомнение в том, чтобы инвестировать в Украину, то сейчас они убедились в том, что их решение было правильным».

Глава государства констатировал, что сейчас в Украине создаются тысячи новых рабочих мест, вводятся новые технологические производства, тысячи людей получают достойную заработную плату, что, соответственно, увеличивает отчисления и в государственный, и в местный бюджеты.

Президент также выразил благодарность инвесторам: «Спасибо за то, что вы производите чрезвычайно качественную продукцию и тем самым прославляете Украину в Европе».

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По его словам, это стало возможным благодаря заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и действию зоны свободной торговли.

«Это значит, что продукция, которая производится в Украине, не облагается никакими налогами при попадании на крупнейший рынок Европы. Это приносит к нам инвестиции. Инвесторы своими деньгами голосуют за свободную и независимую Украину», - сказал Порошенко.

По словам президента, «можно взять сколько угодно кредитов МВФ, помощи США и макрофинансовой помощи от ЕС, но главные и самые ценные деньги – это прямые иностранные инвестиции, которые создают рабочие места, приходят сюда навсегда и создают вместе с нами национальное богатство Украины».

Порошенко подчеркнул, что в Украине уже производится львиная доля составляющих для автомобилей известных мировых брендов.

Директор ООО «Бадер Украина» Андрей Павлунь и директор компании «Бадер Гмбх энд Ко» Драйлиш Бент ознакомили главу государства с производственными мощностями завода. В частности, продемонстрировали сектор сырья, отдел раскроя кожи, сектор кожаных заготовок и линии шитья кожаных изделий.