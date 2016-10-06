Украинская компания создает уникальные деревянные велосипеды

Валерий Горбатов 15 лет изготавливал мебель в Вишневом Киевской области, после чего решил из дерева сделать себе на день рождения велосипед.

Сейчас его компания представляет уникальное средство передвижения на европейских выставках.

Компания уже имеет партнеров в трех европейских странах.

Стоимость такого велосипеда - около 3 тысяч евро.