Украинская компания создает уникальные деревянные велосипеды
21:51, 06 октября 2016Евробизнес
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Все чаще благодаря уникальным товарам украинцы сами для себя создают нишу на европейском рынке.
Валерий Горбатов 15 лет изготавливал мебель в Вишневом Киевской области, после чего решил из дерева сделать себе на день рождения велосипед.
Сейчас его компания представляет уникальное средство передвижения на европейских выставках.
Компания уже имеет партнеров в трех европейских странах.
Стоимость такого велосипеда - около 3 тысяч евро.
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