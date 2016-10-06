Украинская компания создает уникальные деревянные велосипеды

21:51, 06 октября 2016
Евробизнес
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Все чаще благодаря уникальным товарам украинцы сами для себя создают нишу на европейском рынке.

Валерий Горбатов 15 лет изготавливал мебель в Вишневом Киевской области, после чего решил из дерева сделать себе на день рождения велосипед.

Сейчас его компания представляет уникальное средство передвижения на европейских выставках.

Компания уже имеет партнеров в трех европейских странах.

Стоимость такого велосипеда - около 3 тысяч евро.

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