Кабмин должен ускорить проведение реформ для обеспечения устойчивого экономического роста - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая Третью региональную сессию Всемирного коммуникационного форума WCFDavos Kyiv 2016.

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«Задача правительства - остановить кризис и предпринять все антикризисные меры, которые позволят остановить непростые процессы прошлого. Мы должны обеспечить рост и развитие страны. Это ежедневные пункты повестки дня нашей работы, - сказал Гройсман. - Экономика начинает оживать. Но надо усиливать этот рост, мы должны двигаться быстрее, чем кто-либо на нашем месте. У нас нет времени. А время имеет большое значение. И наша задача двигаться быстро и эффективно».

Ранее глава правительства отмечал, что следующий, 2017 год, станет годом экономического роста и годом развития в Украине. 15 сентября правительство подало на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год, выполнение которого предполагает достижение экономического роста в 3% ВВП.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября правительство подало на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год, выполнение которого предполагает достижение экономического роста в 3% ВВП.