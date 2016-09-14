Гройсман требует служебных расследований в отношении чиновников по жалобам предпринимателей

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом Гройсман сказал в ходе встречи с деловыми кругами 13 сентября.

«Пришло время, когда мы должны поставить вопрос ответственности представителей ДФС (Государственной фискальной службы – УНИАН), – цитирует пресс-служба Гройсмана. – Будьте смелее в смене кадров. Лучше никак, чем кое-как. Не умеют работать, пусть идут в другие сферы. Я бы хотел, чтобы ведение бизнеса было легким, а злоупотребления со стороны контролирующих органов – минимизированы».

Ранее Гройсман отмечал важность усиления ответственности контролирующих органов за давление на бизнес с одновременным усилением ответственности бизнеса за сознательное уклонение от уплаты налогов. Гройсман обращал внимание, что наиболее активно уклонение от уплаты налогов фиксируется на таможне: происходит сознательное занижение таможенной стоимости товаров при пересечении границы.

По расчетам правительства, преодоление коррупции на таможне и противодействие контрабанде позволит увеличивать поступления в бюджет на 50 млрд грн в год.

Читайте такжеСотрудники прокуратур массово используют фиктивные дела для изъятия денег у предпринимателей – адвокаты

В первом квартале 2016 года уровень теневой экономики в Украине, по оценкам Министерства экономического развития и торговли составлял 41% ВВП.

По словам премьера, эффективная борьба с теневой экономикой позволит привлечь на благо граждан Украины минимум 1 трлн грн, которые на текущий момент обращаются в тени.