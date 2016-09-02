На Винниччине начался международный инвестфорум "Винниччина – бизнес в центре Украины"

Открывая работу Форума, председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий отметил, что сейчас чувствуется большой интерес как к Винницкому региону, так и городу Виннице. Затем кратко охарактеризовал тенденции развития области.

«В прошлом году мы пережили своеобразный макроэкономический шок. Большая девальвация очень больно ударила по потребительским настроениям, но, вместе с тем, - открыла новые возможности для реализации корректных бизнес-проектов и привлечения инвестиций, - отметил Валерий Коровий. - Виннитчине удалось использовать имеющиеся объективные преимущества, связанные с общей ситуацией на мировых рынках продовольствия. Более того, украинский бизнес очень удачно адаптировался к санкционным вещей, введенных РФ, и осваивает совершенно новые рынки сбыта. Мы также начали ощущать положительный импульс внедрения беспошлинного режима торговли с ЕС».

Председатель Винницкой облгосадминистрации ознакомил участников мероприятия с крупнейшими инвестиционными проектами, которые реализуются на территории края как в области переработки, так и в сфере промышленности. Вместе с тем, сообщил, что в текущем году Винниччина имеет наибольший вал зерновых ранней группы – свыше 3 млн. тонн, и ожидает рекордный урожай в целом.

«Если говорить об аграрном бизнесе, нам удалось создать условия, чтобы власть стала партнером с точки зрения построения прозрачных административных процедур. Вследствие того, что мы сумели обеспечить нормальную конкурентную среду, сегодня видим мощную положительную динамику по привлечению инвестиций в отрасли перерабатывающей промышленности, - подчеркнул глава ОГА. – Вместе с тем, мы осознаем, что этот положительный тренд на мировых рынках продовольствия так или иначе завершится, поэтому встает вопрос диверсификации экономического уклада Винницкой области».

Остановился Валерий Коровий и на вопросах энергосбережения, рассказав об эффективной работе региона в этом направлении.

«Мы в максимальной степени стремимся использовать тот внутренний потенциал, который имеем. Богом нам даны прекрасные земли, хорошие климатические условия. Винницкая область расположена в центре Украины, здесь мощные логистические возможности. В городе есть международный аэропорт, пункт пропуска через государственную границу. А в последнее время мы все чаще относим к факторам конкурентоспособности нашего края то, что дважды Винница признана самым комфортным городом для проживания в стране», - подытожил руководитель ОГА, пожелав участникам Форума плодотворной работы и интересного общения.

В ходе собрания презентован инвестиционный потенциал Винницкой области и наиболее успешные инвестиционные проекты края, среди которых: ПАО «Винницкий масложировой комбинат», компания «UBC Group», ОП «Птицефабрика «Винницкий бройлер», ООО «БарлинекІнвест», ООО «Валром Украина», ООО «Бастион 2009».

По завершению пленарного заседания участники Форума продолжат свою работу в формате дискуссионных панелей по четырем направлениям: привлечение инвестиций и развитие промышленного сектора Винницкой области; энергоэффективность и альтернативные виды энергии; привлечение инвестиций и развитие аграрного сектора Винницкой области; развитие туристической отрасли Винниччины.