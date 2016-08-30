Нацкомиссия хочет удешевить мобильные звонки в Украину из-за границы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), намерена с 1 января 2017 года установить ограничение по ставке взаимосоединения (интерконнекта) между сетями операторов по международному трафику на уровне 10 центов/минута. Соответствующее решение регулятор принял в ходе сегодняшнего заседания, сообщил глава НКРСИ Александр Животовский на своей странице в сети Facebook.

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«Оптовый тариф для гражданина ЕС при звонках нам — 20 центов, а для гражданина Украины при звонках в Европу — 2 цента. Вот ведь какая страна дорогая у нас, правда? Потому мы решили установить ограничение по ставке терминации международного трафика на уровне 10 центов», - пишет он.

Животовский отметил, что доля доходов крупных украинских операторов от международного трафика составляет около 20% в общей структуре доходов, потому они не поддерживают это решение. Однако по данным главы регулятора, в случае принятия ограничения по ставке интерконнекта по международному трафику в Украину будут звонить чаще. Кроме того, операторы смогут предлагать своим абонентам более выгодные условия роуминга. Также Животовский прогнозирует уменьшение случаев несанкционированного вмешательства в сети операторов.

«В Украину должно быть звонить дешево. Это отразится и на стоимости ведения бизнеса, и инвестиционной привлекательности, и просто нашей близости в общении с зарубежными партнерами... Я верю, что снижение ставок выдавит серый трафик обратно в сети операторов и нам звонить будут больше», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и пяти членов комиссии, назначаемых на должности президентом.