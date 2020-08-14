ЦИК назначила на 25 октября первые выборы депутатов новых райсоветов

Отмечается, что решение принято с целью обеспечения избирательных прав граждан с соблюдением принципов и основ избирательного процесса.

Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, первые выборы депутатов 119 районных советов.

Соответствующее решение ЦИК приняла сегодня на своем заседании, сообщает ее пресс-служба.

«14 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого в соответствии с Конституцией Украины, Избирательным кодексом и постановлением Верховной Рады от 17 июля 2020 года "Об образовании и ликвидации районов "Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, первые выборы депутатов 119 районных советов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято ЦИК с целью обеспечения избирательных прав граждан с соблюдением принципов и основ избирательного процесса, основываясь на принципе верховенства права.

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О наличии оснований для назначения выборов депутатов райсоветов в Украине на новой территориальной основе также указано в письме Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства от 13 августа 2020 года. Это письмо Комитет направил в ЦИК по итогам рассмотрения соответствующего обращения Комиссии, о котором сообщалось ранее.

Кроме того, 14 августа 2020 года в Комиссию поступило письмо Министерства развития громад и территорий Украины, к которому прилагается, в частности, перечень районных советов.

Также ЦМК установила ряд форм избирательной документации на местных выборах и внесла изменения в ТИК.

Местные выборы 2020 - что было раньше

8 августа ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября. 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября

10 августа ЦИК образовала 532 теризбиркома, сформировав 22 областных, 119 районных и 10 районных в Киеве избирательных комиссий по выборам 25 октября.

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