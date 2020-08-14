ЦИК назначила на 25 октября первые выборы депутатов новых райсоветов
Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, первые выборы депутатов 119 районных советов.
Соответствующее решение ЦИК приняла сегодня на своем заседании, сообщает ее пресс-служба.
«14 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого в соответствии с Конституцией Украины, Избирательным кодексом и постановлением Верховной Рады от 17 июля 2020 года "Об образовании и ликвидации районов "Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, первые выборы депутатов 119 районных советов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято ЦИК с целью обеспечения избирательных прав граждан с соблюдением принципов и основ избирательного процесса, основываясь на принципе верховенства права.
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О наличии оснований для назначения выборов депутатов райсоветов в Украине на новой территориальной основе также указано в письме Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства от 13 августа 2020 года. Это письмо Комитет направил в ЦИК по итогам рассмотрения соответствующего обращения Комиссии, о котором сообщалось ранее.
Кроме того, 14 августа 2020 года в Комиссию поступило письмо Министерства развития громад и территорий Украины, к которому прилагается, в частности, перечень районных советов.
Также ЦМК установила ряд форм избирательной документации на местных выборах и внесла изменения в ТИК.
Местные выборы 2020 - что было раньше
- 8 августа ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября. 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября
- 10 августа ЦИК образовала 532 теризбиркома, сформировав 22 областных, 119 районных и 10 районных в Киеве избирательных комиссий по выборам 25 октября.
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