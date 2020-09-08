По словам министра внутренних дел, у правоохранителей достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса.

Министерство внутренних дел Украины будет жестко реагировать на все попытки построения «предвыборных сеток», а также на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения во время местных выборов.

Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Арсена Авакова в связи с началом избирательной кампании, сообщает пресс-служба МВД.

«Через несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и аферам, не раскачивать ситуацию в своих округах», - подчеркнул Аваков.

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По его словам, у МВД достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. «Мы будем жестко реагировать на все попытки построения «предвыборных сеток», на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения. К сожалению, информация о таких попытках у нас уже появляется», - заявил руководитель ведомства.

Он также отметил, что МВД сотрудничает с Центральной избирательной комиссией и традиционным партнером, Гражданской сетью «ОПОРА», которые осуществляют тщательный мониторинг предвыборной гонки и фиксируют нарушения.

Кроме того, по словам Авакова, в Национальной полиции работает специальное подразделение, которое проверяет все сообщения.

«Ни одна партия и ни один кандидат не получит преференции от МВД или полиции, но каждый может рассчитывать на защиту и обеспечение своих законных прав», - подчеркнул руководитель МВД.

Местные выборы 2020: что известно

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

До 24 сентября включительно запланировано представление документов в соответствующие теризбиркомы для регистрации кандидатов в депутаты и кандидатов на должности сельского, поселкового и городского головы.

Отказаться от баллотирования кандидат или партия, которая его выдвинула, могут до 5 октября.

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Автор: Леся Лещенко