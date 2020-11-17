По результатам выборов в Николаевской области сформировалась тройка лидеров-партий получивших наибольшее количество мест в местных советах. Среди лидеров: "Слуга народа", "Наш край" и ОПЗЖ.
Об этом написал эксперт Дмитрий Корнейчук.
"Примечательные результаты выборов в Николаевской области. Тройка лидеров выглядит следующим образом: "Слуга народа", "Наш край" и ОПЗЖ. Таким образом, "Наш край" обошел ОПЗЖ, ЄС, "Батьківщину" и "За майбутнє", – отмечает Корнейчук.
По данным ЦИК рейтинг политических сил, участвовавших в местных выборах в Николаевской области, выглядит так:
- "Слуга народа" – 321 депутат (21,12%)
- "Наш край" – 239 депутатов (15,72%)
- ОПЗЖ – 228 депутатов (15,0%)
- ЄС – 122 депутата (8,03%)
- "Батьківщина" – 93 депутата (6,12%)
- "За майбутнє" – 87 депутатов (5,72%)
Как сообщалось ранее, партия "Наш край" проходит в местные советы всех областей Украины, где проводились выборы.
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