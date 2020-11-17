По результатам выборов в Николаевской области сформировалась тройка лидеров-партий получивших наибольшее количество мест в местных советах. Среди лидеров: "Слуга народа", "Наш край" и ОПЗЖ.

Об этом написал эксперт Дмитрий Корнейчук.

"Примечательные результаты выборов в Николаевской области. Тройка лидеров выглядит следующим образом: "Слуга народа", "Наш край" и ОПЗЖ. Таким образом, "Наш край" обошел ОПЗЖ, ЄС, "Батьківщину" и "За майбутнє", – отмечает Корнейчук.

По данным ЦИК рейтинг политических сил, участвовавших в местных выборах в Николаевской области, выглядит так:

"Слуга народа" – 321 депутат (21,12%)

"Наш край" – 239 депутатов (15,72%)

ОПЗЖ – 228 депутатов (15,0%)

ЄС – 122 депутата (8,03%)

"Батьківщина" – 93 депутата (6,12%)

"За майбутнє" – 87 депутатов (5,72%)

Как сообщалось ранее, партия "Наш край" проходит в местные советы всех областей Украины, где проводились выборы.

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Автор: УНИАН