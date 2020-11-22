В течение суток в полицию поступило 61 заявление и сообщение о нарушении избирательного процесса.
Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.
Следователи начали три уголовных производства и составили два административных протокола.
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Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской (27), Николаевской (9), Львовской (7), Донецкой и Запорожской (по 5) областях.
Сообщения касались, в частности, незаконной агитации (42), подкупа избирателей (14), нарушения ведения реестра избирателей (4) и мошенничества (1).
"Всего с начала избирательного процесса поступило более 16,7 тысячи заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса. Начато более 1,1 тысячи уголовных производств и составлено более 2,4 тысячи административных протоколов», - говорится в сообщении.
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