По словам главы государства, из-за ремонтов мостов в столице пунктуальность стала почти такой же роскошью, как и горячая вода в отдельных районах.

Президент Владимир Зеленский убежден, чтобы работать на благо Киева - необязательно быть коренным жителем.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления на конференции городской организации политсилы "Слуга народа", где официально определяются с кандидатами в депутаты Киевсовета и на должность Киевского городского головы на очередные местные выборы 25 октября 2020 года, глава государства отметил, что приятно удивлен, что никто не опоздал на мероприятие.

"Ибо согласитесь, что с каждым годом для жителей Киева пунктуальность - это уже почти такая же роскошь, как и горячая вода в отдельных районах нашей столицы. И действительно, даже в воскресенье в Киеве несложно попасть в пробку или сделать крюк. Ибо один из мостов через Днепр уже несколько лет временно ремонтируется. И какой именно - это всегда для нас всех сюрприз", - заявил Зеленский.

Президент также напомнил, что в прошлом году "в одном из рейтингов городов по качеству жизни Киев, к сожалению, и пока, занял 173-е место ...", а в перечне украинских городов, которые признаны лучшими для жизни, столица даже не в первой десятке.

В то же время, подчеркнул Зеленский, Киев на первых позициях в рейтинге городов с наибольшим загрязнением воздуха и поднялся в рейтинге самых дорогих городов для жизни.

Зеленский убежден, что эту ситуацию необходимо менять.

"Киев - это лицо Украины, и нам очень больно смотреть, как это лицо искажают хаотичные застройки. Киев - это душа Украины, и мы не хотим видеть, как в эту душу плюют выбросы и смог. И самое главное: Киев - это сердце Украины, и оно должно биться на полную грудь", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что часто приходится слышать, что столицей может эффективно управлять только коренной киевлянин. Президент напомнил, что известные украинцы, которые много сделали для страны и столицы не были киевлянами, в частности, Тарас Шевченко, Михаил Грушевский, Евгений Патон, Владислав Городецкий.

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Глава государства подчеркнул, чтобы работать на благо города, необязательно быть коренным киевлянином, а необходимо быть порядочным, трудолюбивым, талантливым и "вкладывать в город свое сердце и свою душу".

Местные выборы в Украине 2020: новости

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

15 сентября начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы, который продлится до 24 сентября включительно.

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Автор: Надя Пришляк