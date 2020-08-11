Кирилл Сазонов: Труханов может одержать серьёзную победу

Сазонов считает, что Геннадий Труханов стал неугодным для многих, поскольку ему удалось сломать хорошо отлаженную схему по уничтожению или «отжатию» исторических зданий.

Мер Одессы Геннадий Труханов может одержать победу над своими соперниками.

Такое мнение высказал на своей странице в Фейсбук популярный украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов.

По его наблюдению, неудобные соперники Геннадия Труханова никак не связаны с приближающимися выборами и политической областники в Одессе. Это крупного бизнеса, которые решили приватизировать исторические здания в центре города.

«Это бизнесмены, ранее прикупившие помещения в домах - памятниках архитектуры, которых в Одессе очень много. Особенно в центральной части города. Приватизация квадратных метров проходила в обход мэрии - через киевские структуры, не без помощи «чёрных» регистраторов. Далее - по сути, преступная реконструкция, из-за которой многие памятники начали разрушаться. Многие из них так и остались заброшенными: восстановление требует больших денег, а дальнейшая реконструкция рискует закончиться обвалом. Что может в таком случае сделать городская мэрия, если эти здания - не в её юрисдикции?

Что может в такой ситуации сделать мэр, у которого нет законных полномочий влиять на процесс? По идее, ничего», - отмечает политолог.

Кирилл Сазонов считает, что Геннадий Труханов стал неугодным для многих, поскольку ему удалось сломать хорошо отлаженную и работающую в разных городах схему по уничтожению или «отжатию» исторических зданий. «Труханову удалось восстановить известный в Одессе памятник архитектуры Дом Руссова и даже вернуть помещения в коммунальную собственность. После такой громкой победы мэрия взялась за другие объекты - Дом Гоголя, который тоже больше 10 лет находится в полуразрушенном состоянии. Задача - привести его в порядок и вернуть городу. Понятно, что собственники не горят желанием расставаться с квадратными метрами в центре города. Но учитывая, что сегодня эти здания объективно находятся в критическом состоянии, Труханова можно понять. Теперь главное, чем закончится юридическая борьба, где одесская мэрия настроена более чем решительно», - отмечает Кирилл Сазонов.

Примечательно, что Одесса является лидером среди городов Украины по числу старых домов. Пять тысяч жилых зданий Одессы (11,5%) построили до революции 1917 года, еще почти 6 тысяч – до 1945 года. В Киеве старый фонд (до 1945 года) насчитывает всего 2,5 тысячи зданий, во Львове исторических зданий и того меньше. Увы, 750 жилых домов Одессы признаны ветхими – их надо либо сносить, либо полностью реконструировать. 25% всех жилых зданий имеют показатель износа свыше 60% и в ближайшие годы тоже станут представлять опасность для своих жильцов.

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