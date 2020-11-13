В начале ноября Кернес в очередной раз стал городским головой.

Стало известно, успеет ли мэр Харькова Геннадий Кернес явиться на присягу городского головы.

Об этом сообщает Суспільне.

"Все эти выдумки об инаугурации в "Шарите" оставьте тем, кто их продуцирует", – сказал спикер горсовета Юрий Сидоренко.

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На уточнение, означает ли это, что Кернес лично будет участвовать в присяге, тот ответил: "Да".

Однако о дате выписки мэра Харькова чиновник не знает.

"Я уже устал объяснять. Каждое утро у него в палате происходят консилиумы, на котором врачи решают, можно ли его сегодня или максимум завтра выписывать. Мы не знаем ни о датах, ни о чем. Мы знаем только то, что каждое утро проводятся консилиумы", – ответил Сидоренко.

Также Сидоренко добавил, что Кернес вернется, когда у того будет "все в порядке" с легкими.

Согласно закону "О местном самоуправлении", кандидат в мэры становится полноправным главой города с момента принесения им присяги на пленарном заседании городского совета. Ранее сообщалось, что Кернес успеет вернуться в Украину до 20 декабря.

4 ноября Геннадий Кернес одержал победу на мэрской гонке и в очередной раз стал городским головой. Однако ситуация с состоянием здоровья харьковского головы остается неопределенной.

По официальной информации его окружения, политик сейчас проходит лечение от COVID-19 и обострений хронических болезней в берлинской клинике "Шарите". На фоне таинственности вокруг состояния здоровья Кернеса регулярно появляются слухи о его смерти.

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Автор: Яна Ставская