Действующий руководитель города получил 60,34% поддержки избирателей.

Геннадия Кернеса снова избрали городским головой Харькова.

Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета со ссылкой на соответствующее постановление городского территориального избиркома.

Как сообщила председатель комиссии Ольга Мозговая, согласно протоколу о результатах выборов, в голосовании приняли 323 тысячи 218 избирателей. Больше всего голосов они отдали за Кернеса - 195 тысяч 44 (60,34%).

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Таким образом, горизбирком призналГеннадия Кернеса избранным Харьковским городским головой.

Местные выборы в Украине

25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.

Выборы прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосование не проводилось.

Как свидетельствуют экзит-полы, по результатам выборов в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Винницы побеждают действующие мэры городов.

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Автор: Антонина Доломанжи