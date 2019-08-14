Разумков о распределении комитетов в Раде: будем отстаивать интересы партии, за которую отдали голоса большинство избирателей

Дмитрий Разумков уверяет, что в "Слуге народа" есть достаточное количество специалистов по любым направлениям.

В партии "Слуга народа" будут делить комитеты в Верховной Раде на правах победителя парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава партии "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил на брифинге.

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"Что касается парламентских комитетов, то мне не совсем понятна позиция "отдадите, не отдадите" (руководство комитетами оппозиционным парламентским силам — УНИАН). Мы будем отстаивать интересы той политической силы, за которую отдали голоса большинство избирателей. У нас достаточное количество специалистов по любым направлениям. Поэтому я, как глава партии, и как член будущей фракции "Слуга народа", буду прилагать максимум усилий, чтобы руководящие должности получили наши коллеги", - сказал Разумков.

Также он, отвечая на вопрос, сможет ли Владимир Гройсман снова возглавить правительство, отметил, что есть много претендентов на данную должность: “Я уверен, что есть достаточное количество людей, которые смогут претендовать на такую важную и ответственную должность, как председатель правительства Украины”.

Также Разумков заявил, что отказ Кабмина предоставить представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА, это вопрос к Гройсману, а не к нему (Разумкову — УНИАН).

Как сообщал УНИАН, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что к возглавляемой им политической силе еще не поступало официальные предложения от коллег о создании коалиции.