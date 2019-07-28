На одном из округов Львовской области пересчитают голоса

В 119 округе победитель Михаил Бондарь (депутат 8-го созыва от «Народного фронта») опередил кандидата от партии «Слуга народа» Ореста Кавецкого на 140 голосов.

Львовский окружной админсуд постановил пересчитать голоса на шести участках 119 округа, где победил кандидат от Европейской солидарности Михаил Бондарь.

Об этом воскресенье, 28 июля, сообщает Бусский медиа портал.

Суд рассматривал иск кандидата от Слуги народа Ореста Кавецкого и другого кандидата по 119 округу, самовыдвиженца Виталия Кравчука.

Читайте такжеЦИК отменила повторный пересчет голосов на округе, где победил Балога

Административный иск удовлетворен частично, в частности признана противоправной бездеятельность ОИК округа №119 по реагированию на нарушения избирательного законодательства во время подсчета голосов избирателей, а также признан противоправным и отменен протокол ОИК об итогах голосования в округе №119.

Окружную избирательную комиссию округа №119 обязали провести повторный подсчет голосов на шести избирательных участках.

В свою очередь, Европейская солидарность считает пересчет голосов на округе безосновательным.

Как сообщал УНИАН, технология двойников, которую использовали на внеочередных парламентских выборах 21 июля, помешала победить шести кандидатам от партии «Слуга народа».

В частности, в 119 округе Львовской области победитель Михаил Бондарь (депутат 8-го созыва от «Народного фронта») опередил кандидата от партии «Слуга народа» Ореста Кавецкого на 140 голосов. А за Виталия Кравчука, который является главой правления общественной организации «Слуга народа Украины», проголосовали 2398 избирателей.