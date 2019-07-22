На 136-м округе Голубов проигрывает и пытается сорвать результаты волеизъявления одесситов - Горенюк

Самовыдвиженец Дмитрий Голубов пытается сорвать результаты волеизъявления.

На 136-м округе в Одессе с отрывом в 5000 голосов побеждает кандидат от "Слуги народа" Александр Горенюк. Команда его ближайшего преследователя, самовыдвиженца Дмитрия Голубова, пытается сорвать результаты волеизъявления.

"Главы и члены комиссий, где Голубов проигрывает (а таких - большинство), саботируют работу. Идут домой, не отвозят документы в окружную избирательную комиссию, на участках исчезают печати. Затягивают процессы. Технология - просто утомить людей и сфальсифицировать результаты", - пишет на своей Facebook-странице Катерина Смачило, член команды Александра Горенюка.

В устном комментарии "Апострофу" уточнили, что Голубов устроил "беспредел в стиле Януковича" в избиркомах по всему округу. Члены комиссии саботируют протоколирование результатов. Подсчет голосов саботируют на участках во главе с представителями Голубова, где кандидат от "Слуги народа" Горенюк выигрывает. Аналогичная ситуация в ОИК.

В команде Зеленского в Одессе уточнили, что по состоянию на 02:00 ночи ОИК приняла только один протокол - от одного из тех участков, где победил Голубов.

"За такие грубые нарушения грозит уголовная ответственность - до 7 лет тюрьмы. Надеюсь, представители команды Голубова знают об этом. На участках вызывают полицию, по всему городу ищут членов и глав комиссий, которые просто поуходили с участков. Мы будем отстаивать результат волеизъявления одесситов. Команда и избиратели Александра Горенюка готовы пикетировать окружной избирком и защищать свои голоса", - сказала Катерина Смачило.